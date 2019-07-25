Синоптик розповіла, коли в Україну прийде спека

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому дощі з грозами найбільш ймовірні на заході та сході

Погода в Україні на вихідних очікується спекотною. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що найближчими днями температура повітря в Україні підвищуватиметься.

"У нас тепліє… поступово літо розрівняє свої прохолодні зморшки. Температура повітря завтра ще виросте не сильно, очікується +23 +27 градусів, але на півдні вже десь вискочить до +28 +30 градусів. А впродовж суботи-неділі на півдні передбачається +29 +33 градуси, в більшості областей України +24 +29 градусів", - написала Діденко.

Синоптик зазначила, що дощі з грозами найбільш ймовірні на заході та сході. А ось на півночі, у центрі та на півдні очікується суха сонячна погода.

"У Києві 26 липня очікується +24 +26 градусів з поступовим підвищенням вихідними до +26 +29, місцями у неділю до +30 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум десь якісь локальні на околицях. Буде багато сонця і багато тепла", - запевнила вона.

Нагадаємо, погода в Україні 25 липня погіршилася, температура повітря опустилася до +24.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні сьогодні, в четвер, є найхолоднішою у Європі у той самий момент, коли у Франції температура повітря до і за +40 градусів.