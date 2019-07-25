Завтра в Украине ожидается жара до +31

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди

Погода в Украине завтра, 26 июля, местами будет дождливая, температура +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Как сообщают синоптики, 26 июля ночью в восточных, Волынской, Ровенской, Житомирской областях, а днем ​​в Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью +12 +17 градусов, на побережье морей до +20. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, а на юге страны до +26 +31 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня Украина будет чуть ли не самой холодной страной Европы. Она сообщала, что в четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре. На западе дожди ожидаются локальными очагами и незначительные. Синоптик отмечала, что в Киеве 25-го июля вероятен кратковременный дождь и гроза.

Также синоптик сообщила, что на выходных погода ожидается жаркой. В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться.

Завтра, по ее словам, дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке. А вот на севере, в центре и на юге ожидается сухая солнечная погода. В Киеве 26 июля ожидается +24 +26 градусов с постепенным повышением на выходных до +26 +29, местами в воскресенье до +30 градусов. Вероятность дождя в столице незначительная, максимум локальные на окраинах.