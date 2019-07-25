ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра в Украине ожидается жара до +31

Новости » Общество    25.07.2019 - 15:38
Завтра в Украине ожидается жара до +31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди

Погода в Украине завтра, 26 июля, местами будет дождливая, температура +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр

Как сообщают синоптики, 26 июля ночью в восточных, Волынской, Ровенской, Житомирской областях, а днем ​​в Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью +12 +17 градусов, на побережье морей до +20. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, а на юге страны до +26 +31 градусов.

Завтра в Украине ожидается жара до +31Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня Украина будет чуть ли не самой холодной страной Европы. Она сообщала, что в четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре. На западе дожди ожидаются локальными очагами и незначительные. Синоптик отмечала, что в Киеве 25-го июля вероятен кратковременный дождь и гроза.

Также синоптик сообщила, что на выходных погода ожидается жаркой. В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться.

Завтра, по ее словам, дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке. А вот на севере, в центре и на юге ожидается сухая солнечная погода. В Киеве 26 июля ожидается +24 +26 градусов с постепенным повышением на выходных до +26 +29, местами в воскресенье до +30 градусов. Вероятность дождя в столице незначительная, максимум локальные на окраинах.

 

Синоптик рассказала, когда в Украину придет жара Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Новости Украины ПогодаГидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь