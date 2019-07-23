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До України йде чергове похолодання

Новини » Суспільство    23.07.2019 - 12:12
До України йде чергове похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні з 29 липня знову похолодає

Погода в Україні найближчими вихідними очікується теплою, проте вже з 29 липня очікується чергове похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Так, синоптик зазначила, що 27 та 28 липня в Україні очікується потепління, але вже з понеділка, 29 липня, знову похолодає.

"Найближче потепління прийде до нас вихідними, а в понеділок, 29 липня, знову відчутно похолодає", - написала вона.

Синоптик також попередила, що завтра, 24 липня, Україну накриють дощі, місцями також можливі грози та посилення вітру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дощі в Україні протримаються протягом тижня. Крім того, можливий спад температури, найтепліше протягом тижня буде на півдні країни.

Зазначимо, за даними синоптиків, в Україні, до 25 липня, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Так, на півдні, сході та у центрі країни, а також у Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях оголошена пожежна небезпека 5 класу.

Додамо, на сьогодні 23 липня на півдні, сході та у Дніпропетровській областях оголошене штормове попередження - очікується посилення вітру до 20 м/с.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Синоптики попереджають про грози найближчими днями
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