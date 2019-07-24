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Погода в Україні завтра буде найхолоднішою в Європі

Новини » Суспільство    24.07.2019 - 13:00
Погода в Україні завтра буде найхолоднішою в Європі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на півночі, сході, у центрі

Погода в Україні: 25 липня буде холодно, у західних, східних, центральних областях будуть дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, Україна у четвер буде чи не найпрохолоднішою країною Європи у той самий момент, коли у Франції температура повітря до і за +40 градусів.

"Західна Європа ледве дихатиме від сильної спеки, на Півдні та в Центрі континенту також спека, навіть у північних Фінляндії та Швеції температура повітря досягатиме +28 і вище градусів", - написала вона.

Погода в Україні завтра буде найхолоднішою в ЄвропіФото: погода в Україні (facebook.com)

За даними синоптика, у четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на півночі, сході, у центрі. На заході дощі очікуються локальними осередками та незначні. 

"У південній частині України завтра передбачається суха сонячна погода.
Температура повітря вдень у четвер коливатиметься в межах +22+26 градусів, на Півдні +25+29 градусів", - йдеться у повідомленні.

Діденко зазначається, що у Києві 25-го липня ймовірний короткочасний дощ та гроза.

"Швидше - вдень, вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня досягне +25 градусів. Співчуваємо французам, насолоджуємося своєю погодою", - написала вона.

Нагадаємо, погода в Україні 24 липня сприяє збереженню рівня пожежної небезпеки. За даними синоптиків, 24-25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

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