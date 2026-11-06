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Один из крупнейших НПЗ России снова в огне: дым дотянулся до Краснодара

06:20 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Один из крупнейших НПЗ России снова в огне: дым дотянулся до Краснодара Фото: российская МЧС (Getty Images)
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Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ в ночь на 6 ноября оказался под атакой беспилотников. На территории предприятия вспыхнул пожар, над промышленной зоной взвился густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.

На видео с места происшествия видно зарево и пожар непосредственно в промышленной зоне Афипского НПЗ. Информация о масштабах возгорания и возможных повреждениях предприятия уточняется.

После часа ночи по местному времени в Краснодарском крае раздавались сирены воздушной тревоги. Местные жители также писали об оглушительных взрывах. По их сообщениям, громкие звуки были слышны и после первых сообщений об атаке.

На фоне угрозы беспилотников в аэропорту Краснодара ввели план "Ковер" и временно ограничили прием и выпуск самолетов.

"Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены", – сообщили в Росавиации.

В то же время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на момент подготовки материала официально не подтвердил атаку на Афипский НПЗ и не сообщал о пожаре на его территории.

Кроме этого есть информация о взрывах и пожарах в Адыгее и Краснодаре - последний затянуло дымом, который понесло от Афипского НПЗ.

Афипский НПЗ регулярно оказывается под атаками

Афипский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Его проектная мощность составляет около 6,25 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Часть продукции используется для обеспечения русской армии.

Предприятие уже не раз становилось целью атак беспилотников. В частности, среди последних известных случаев – август этого года.

14 июля 2026 OSINT-ресурсы также сообщали о пожаре в районе резервуарного парка завода после очередной атаки.

Еще Афипский НПЗ находился под ударом 11 июня. После атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар. Украинский Генштаб сообщил о поражении предприятия, российская сторона объясняла воспламенение падением обломков дронов.

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