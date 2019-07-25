Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

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В Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні сприяє зберіганню рівня надзвичайної пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-службв Держслужби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

Так, сьогодні у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, РБК-Україна писало прогноз погоди на сьогодні. За даними синоптиків, у західних областях сьогодні дощі та грози. У центральних та східних областях - мінлива хмарність, без опадів. Температу повітря в Україні впаде до +24. На півдні очікується +28.

Також за прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні Україна буде чи не найпрохолоднішою країною Європи. Вона повідомляла, що у четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на півночі, сході, у центрі. На заході дощі очікуються локальними осередками та незначні.

Діденко зазначала, що у Києві 25-го липня ймовірний короткочасний дощ та гроза. Натомість, додамо, що ранок в столиці сьогодні сонячний.

"Швидше - вдень, вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня досягне +25 градусів. Співчуваємо французам, насолоджуємося своєю погодою", - написала вона.