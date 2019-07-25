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Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Новини » Суспільство    25.07.2019 - 08:00
Сьогодні Україну місцями накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На півночі та сході країни сьогодні дощі з грозами

Погода в Україні 25 липня погіршилася, температура повітря опуститься до +24. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на півночі та сході країни сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень у східних областях досягне +22+26, вночі очікується +13+15. На заході країни сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +24+27, а вночі очікується +12+14.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі

У центральних областях дощі та грози. Температура повітря вдень складе +24+26, вночі очікується +13+15. На півдні країни сьогодні мінлива хмарність. Натомість, у Херсонській та Запорізькій областях сьогодні дощі. Температура повітря вдень досягне +27+29. У Криму та Кримській області сонячно, температура повітря вдень досягне +26+28.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні +23+25. Можливі дощі.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі

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