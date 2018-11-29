Завтра почне курсувати залізничний експрес до аеропорту "Бориспіль"

Фото: експрес в аеропорт "Бориспіль" (cfts.org.ua)

На Центральному залізничному вокзалі Києва завершується підготовка до запуску експреса

Перший поїзд до аеропорту "Бориспіль" зі станції "Київ-Пасажирський" відправиться вже завтра, 30 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр транспортних стратегій".

Наразі ведуться підготовчі роботи. Зокрема, завершується робота по обладнанню залу очікування, який розташований на другому поверсі вокзалу біля виходу на платформу у колії №14.

"Як повідомили чергові співробітники вокзалу, попередньо запуск експреса в аеропорт Бориспіль запланований на п'ятницю, 30 листопада", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що "Укрзалізниця" досі офіційно не назвала точну дату запуску експреса.

Фото: завершальний етап підготовки до запуску експреса (cfts.org.ua)

Напередодні Укрзалізниця" показала розклад руху експресу. З розкладу зрозуміло, що поїзд не робитиме зупинку на станції "Видубичі", як це обіцяли раніше. Експрес рухатиметься за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що залізничний експрес в аеропорт "Бориспіль" почне курсувати до грудня.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будівництво залізниці і запуск експреса з залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшлися в 580 млн гривень.