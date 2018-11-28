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В "Борисполі" добудовують критий перехід від залізничних платформ до термінала D

Новини » Транспорт    28.11.2018 - 10:50
В "Борисполі" добудовують критий перехід від залізничних платформ до термінала D
Фото: залізнична станція "Бориспіль-аеропорт" (facebook.com/ivan.lyakh)

На станції вже розвісили інформаційні таблички для пасажирів

На залізничній станції "Бориспіль-аеропорт" майже повністю добудували критий перехід між станцією і терміналом D. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій

Як зазначається, у такий спосіб було вирішене питання щодо скарг пасажирів через те, що платформа розташована не всередині терміналу. 

"Пасажири в мережі багато обурювалися з приводу розташування платформи не всередині терміналу і ризику намокнути під час дощу, добираючись до або стоячи на платформі. Питання можна вважати закритим", - заявив керівник правового департаменту в ДТЕК ВДЕ Іван Лях.

Крім того, на залізнчній станції вже з'явилися інформаційні таблички для пасажирів, які вказують на напрям руху до потягів і терміналу.

Раніше повідомлялося, що станом на 18 листопада були встановлені тільки арки переходу без відповідного накриття.

Фото: вигляд залізничної станції станом на 27 листопада (facebook.com/ivan.lyakh)

У жовтні "Укрзалізниця" закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту. Вона буде називатися "Бориспіль-аеропорт".

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосив, що залізничний експрес в аеропорт "Бориспіль" почне курсувати до грудня.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будівництво залізниці і запуск експреса з залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшлися в 580 млн гривень.

Раніше генеральний директор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю РБК-Украина повідомив про те, що залізничний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" буде цілодобовим.

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