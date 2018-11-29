ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

З'явився розклад руху експресів до аеропорту "Бориспіль"

Новини » Транспорт    29.11.2018 - 13:11
З'явився розклад руху експресів до аеропорту "Бориспіль"
Фото: Центральний вокзал Києва (cfts.org.ua)

Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин

"Укрзалізниця" показала розклад руху експресу, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр транспортних стратегій"

Графік руху вивісили в західному переході Центрального залізничного вокзалу Києва. 

Так, з розкладу зрозуміло, що поїзд не робитиме зупинку на станції "Видубичі", як це обіцяли раніше. Експрес рухатиметься за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин.

Зі станції "Київ-Пасажирський" поїзди будуть відправлятися, починаючи з 00:08. До 6:00 інтервал відправлення складе приблизно 1 годину. Починаючи з 6:00 і до 9:58 експреси курсуватимуть кожні 30-40 хвилин. До 17:54 інтервал складе близько 1 години, потім до 21:59 - 20-45 хвилин, останній рейс експресу з вокзалу буде виконуватися о 22:52.

З Борисполя перший поїзд вирушатиме з 00:48 з інтервалом близько 1 години до 6:43, потім до 10:50 - з інтервалом 25-45 хвилин, до 18:34 - близько 1 години, до 21:55 - 30- 40 хвилин, потім інтервал складе близько 70 і 40 хвилин (останній рейкобус за розкладом о 23:47).

З'явився розклад руху експресів до аеропорту &quot;Бориспіль&quot;Фото: графік руху (cfts.org.ua)

Раніше генеральний директор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю РБК-Украина повідомив про те, що залізничний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" буде цілодобовим.

РБК-Україна повідомляло, що на залізничній станції "Бориспіль-аеропорт" майже повністю добудували критий перехід між станцією і терміналом D. У такий спосіб було вирішене питання щодо скарг пасажирів через те, що платформа розташована не всередині терміналу. 

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будівництво залізниці і запуск експреса з залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшлися в 580 млн гривень.

"Укрзалізниця" з 15 грудня по 15 січня заборонила повернення квитків по інтернету Міністр інфраструктури запропонував пустити на залізницю приватні поїзди
Новини України БориспольпоездУкрзалізниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся