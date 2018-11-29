З'явився розклад руху експресів до аеропорту "Бориспіль"

Фото: Центральний вокзал Києва (cfts.org.ua)

Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин

"Укрзалізниця" показала розклад руху експресу, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр транспортних стратегій".

Графік руху вивісили в західному переході Центрального залізничного вокзалу Києва.

Так, з розкладу зрозуміло, що поїзд не робитиме зупинку на станції "Видубичі", як це обіцяли раніше. Експрес рухатиметься за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин.

Зі станції "Київ-Пасажирський" поїзди будуть відправлятися, починаючи з 00:08. До 6:00 інтервал відправлення складе приблизно 1 годину. Починаючи з 6:00 і до 9:58 експреси курсуватимуть кожні 30-40 хвилин. До 17:54 інтервал складе близько 1 години, потім до 21:59 - 20-45 хвилин, останній рейс експресу з вокзалу буде виконуватися о 22:52.

З Борисполя перший поїзд вирушатиме з 00:48 з інтервалом близько 1 години до 6:43, потім до 10:50 - з інтервалом 25-45 хвилин, до 18:34 - близько 1 години, до 21:55 - 30- 40 хвилин, потім інтервал складе близько 70 і 40 хвилин (останній рейкобус за розкладом о 23:47).

Фото: графік руху (cfts.org.ua)

Раніше генеральний директор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю РБК-Украина повідомив про те, що залізничний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" буде цілодобовим.

РБК-Україна повідомляло, що на залізничній станції "Бориспіль-аеропорт" майже повністю добудували критий перехід між станцією і терміналом D. У такий спосіб було вирішене питання щодо скарг пасажирів через те, що платформа розташована не всередині терміналу.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будівництво залізниці і запуск експреса з залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшлися в 580 млн гривень.