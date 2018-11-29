Завтра начнет курсировать железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь"

Фото: экспресс в аэропорт "Борисполь" (cfts.org.ua)

На Центральном железнодорожном вокзале Киева завершается подготовка к запуску экспресса

Первый поезд в аэропорт "Борисполь" со станции "Киев-Пассажирский" отправится уже завтра, 30 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр транспортных стратегий".

В настоящее время ведутся подготовительные работы. В частности, завершается работа по оборудованию зала ожидания, который расположен на втором этаже вокзала около выхода на платформу в пути №14.

"Как сообщили дежурные сотрудники вокзала, предварительно запуск экспресса в аэропорт Борисполь запланирован на пятницу, 30 ноября", - говорится в сообщении.

В то же Время сообщается, что "Укрзализныця" до сих пор официально не назвала точную дату запуска экспресса.

Фото: завершающий этап подготовки к запуску экспресса (cfts.org.ua)

Накануне Укрзализныця" показала расписание движения экспресса. Из расписания понятно, что поезд не будет делать остановку на станции "Выдубичи", как это обещали ранее. Экспресс будет двигаться по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Время в дороге составит около 40 минут.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявлял, что железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать до декабря.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" обошлись в 580 млн гривен.