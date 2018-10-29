Залізничний експрес до аеропорту "Бориспіль" почне курсувати до грудня, - МІУ

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна, Віталій Носач)

У МІУ заявили, що експрес - найдешевший спосіб дістатися до аеропорту "Бориспіль"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що залізничний експрес з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль" має розпочати курсування до кінця листопада поточного року. Про це він сказав журналістам у рамках візиту делегації 12 американських компаній до України, передає РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами міністра, необхідно ще вирішити питання пішохідного переходу від залізничної станції в аеропорту "Бориспіль" до самого терміналу D.

"Повністю функціонування розпочнеться до кінця листопада. Зараз основні роботи вже завершені, є ще питання пішохідного переходу від залізничної станції в аеропорту "Бориспіль" до самого терміналу D", - зазначив голова МІУ.

За його словами, у міністерстві орієнтуються на ціну у 80 гривень за квиток.

"Насправді, це найдешевший спосіб дістатися до аеропорту "Бориспіль". Ми віримо, що з часом кількість потягів буде збільшена, і ми будемо орієнтуватись на сам попит", - додав Омелян.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що будівництво залізниці і запуск експресу з залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшлися у 580 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, "Укрзалізниця" завершила будівництво естакади через трасу Київ-Харків для експресу в "Бориспіль". На даний момент триває будівництво і облаштування залізничної станції "Бориспіль-аеропорт".

З вересня на вокзалі у столиці проходила реконструкція платформи, з якої курсуватимуть експреси в "Бориспіль". Також повідомлялося, що УЗ вже підготувала 5 рейкових автобусів.