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Гройсман назвав вартість запуску експреса до аеропорту "Бориспіль"

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 11:22
Фото: рельсобус до аеропорту "Бориспіль" (twitter.com/VGroysman)
Фото: рельсобус до аеропорту "Бориспіль" (twitter.com/VGroysman)

Експрес до аеропорту "Бориспіль" обійшовся в 580 млн гривень

Будівництво залізниці та запуск експреса з залізничного вокзалу Києва до аеропорту "Бориспіль" обійшлися в 580 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

За словами Гройсмана, проект експресу коштував близько 580 млн гривень. Він також порівняв вартість з нереалізованим проектом "Повітряний експрес", який оцінювався в 3,2 млрд гривень.

Гройсман зазначив, що дістатися з київського вокзалу до аеропорту можна буде за 35 хвилин, вартість проїзду становитиме 80 гривень. Він також додав, що експрес почне працювати в листопаді.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" завершила будівництво естакади через трасу Київ-Харків для експреса до "Борисполя". На даний момент продовжується будівництво і облаштування залізничної станції "Бориспіль-аеропорт".

Зазначимо, з вересня на вокзалі в Києві проходила реконструкція платформи, з якою будуть курсувати експреси до "Борисполя". Також повідомлялося, що УЗ вже підготувала 5 рейкових автобусів.

 

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