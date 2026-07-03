Программа "3000 км по Украине": на каких поездах летом можно ездить бесплатно (список)

Программа "3000 км по Украине", которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита, продолжает действовать и летом 2026 года. В то же время в этот период количество доступных маршрутов ограничено из-за высокого спроса на перевозку.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Главное: Суть программы: В Украине летом 2026 года продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая дает возможность каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге.

В Украине летом 2026 года продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая дает возможность каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге. Летние ограничения: Поскольку в июне-июле спрос на пассажирские перевозки пиковый, УЗ ограничила количество бесплатных мест и рейсов.

Поскольку в июне-июле спрос на пассажирские перевозки пиковый, УЗ ограничила количество бесплатных мест и рейсов. Доступные места: Этим летом бесплатные места выделены в поездах дальнего следования, а также на региональных маршрутах.

Этим летом бесплатные места выделены в поездах дальнего следования, а также на региональных маршрутах. Динамические изменения: В "Укрзализныце" отмечают, что перечень доступных поездов и количество бесплатных сидений в них не фиксированы - они могут меняться ежедневно в зависимости от оперативной загрузки рейсов и спроса.

Как работает программа "3000 км по Украине"

В "Укрзализныце" напомнили, что программа предусматривает возможность бесплатного проезда во внутреннем сообщении в пределах годового лимита 3000 километров на одного человека.

Воспользоваться ею можно только в отдельных поездах и вагонах, определяемых перевозчиком с учетом загруженности рейсов и возможности обеспечить местами пассажиров без ущерба для других перевозок.

В компании объяснили, что больше всего направлений для бесплатных поездок традиционно доступны в так называемый внепековый сезон.

Когда доступно больше бесплатных мест

По информации перевозчика, внепиковым периодом считаются январь-февраль и октябрь - первые дни ноября.

В это время загруженность пассажирских поездов уменьшается примерно на 30-50%, поэтому "Укрзализныця" может предложить наибольшее количество бесплатных мест и маршрутов в рамках программы.

В то же время, компания отмечает, что даже в условиях войны пытается обеспечить стабильное сообщение между всеми регионами страны, прежде всего с большими городами и прифронтовыми территориями.

На каких поездах можно бесплатно путешествовать летом

В июне и июле 2026 года бесплатные билеты по программе "3000 км по Украине" предусмотрены на отдельных местах в ряде поездов дальнего следования.

В частности, воспользоваться программой можно на маршрутах:

№45 и №113 Харьков - Ужгород - Харьков;

№719/720 Харьков - Киев - Харьков;

№066/779 и №776/775 Киев - Сумы - Киев;

№143/144 Киев/Рахов - Сумы - Киев;

№86 и №128 Львов - Запорожье - Львов;

№101/102 Киев - Николаев/Лозовая - Киев;

№110 Львов - Николаев - Львов;

№122 Киев - Николаев - Киев;

№201-208 Николаев - Херсон - Николаев;

№103/104 Львов - Лозовая - Львов;

№141/142 Ивано-Франковск - Чернигов - Ивано-Франковск;

№753/754 Киев - Жмеринка - Киев.

На какие региональные рейсы доступны бесплатные билеты

Бесплатные поездки также доступны на отдельных региональных маршрутах, среди которых:

№ 804 Львов - Ровно - Львов;

№ 811/812 Харьков - Изюм - Харьков;

№ 825/826 Хмельницкий - Львов - Хмельницкий;

№834 Запорожье - Днепр -Запорожье;

№ 881/882 и № 883/884 Гребенка - Киев-Волынский - Гребенка;

№ 886 Славутич/Чернигов – Киев-Волынский;

№892 Мотовиловка - Славутич - Киев-Волынский;

№ 893/894 Конотоп - Киев - Нежин;

№ 896 Шостка - Фастов - Шостка;

№ 897/898 Нежин - Киев-Волынский - Нежин;

№ 831/832 и № 833/834 Львов - Чоп - Львов;

№ 835 Львов - Ужгород - Львов;

№857/858 Киев - Хмельницкий - Киев.

В "Укрзализныце" отмечают, что перечень поездов, направлений и количество мест в рамках программы могут меняться в зависимости от спроса, загруженности рейсов и оперативной ситуации с перевозками.