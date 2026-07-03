Программа "3000 км по Украине": на каких поездах летом можно ездить бесплатно (список)
Программа "3000 км по Украине", которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита, продолжает действовать и летом 2026 года. В то же время в этот период количество доступных маршрутов ограничено из-за высокого спроса на перевозку.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".
Главное:
- Суть программы: В Украине летом 2026 года продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая дает возможность каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге.
- Летние ограничения: Поскольку в июне-июле спрос на пассажирские перевозки пиковый, УЗ ограничила количество бесплатных мест и рейсов.
- Доступные места: Этим летом бесплатные места выделены в поездах дальнего следования, а также на региональных маршрутах.
- Динамические изменения: В "Укрзализныце" отмечают, что перечень доступных поездов и количество бесплатных сидений в них не фиксированы - они могут меняться ежедневно в зависимости от оперативной загрузки рейсов и спроса.
Как работает программа "3000 км по Украине"
В "Укрзализныце" напомнили, что программа предусматривает возможность бесплатного проезда во внутреннем сообщении в пределах годового лимита 3000 километров на одного человека.
Воспользоваться ею можно только в отдельных поездах и вагонах, определяемых перевозчиком с учетом загруженности рейсов и возможности обеспечить местами пассажиров без ущерба для других перевозок.
В компании объяснили, что больше всего направлений для бесплатных поездок традиционно доступны в так называемый внепековый сезон.
Когда доступно больше бесплатных мест
По информации перевозчика, внепиковым периодом считаются январь-февраль и октябрь - первые дни ноября.
В это время загруженность пассажирских поездов уменьшается примерно на 30-50%, поэтому "Укрзализныця" может предложить наибольшее количество бесплатных мест и маршрутов в рамках программы.
В то же время, компания отмечает, что даже в условиях войны пытается обеспечить стабильное сообщение между всеми регионами страны, прежде всего с большими городами и прифронтовыми территориями.
На каких поездах можно бесплатно путешествовать летом
В июне и июле 2026 года бесплатные билеты по программе "3000 км по Украине" предусмотрены на отдельных местах в ряде поездов дальнего следования.
В частности, воспользоваться программой можно на маршрутах:
- №45 и №113 Харьков - Ужгород - Харьков;
- №719/720 Харьков - Киев - Харьков;
- №066/779 и №776/775 Киев - Сумы - Киев;
- №143/144 Киев/Рахов - Сумы - Киев;
- №86 и №128 Львов - Запорожье - Львов;
- №101/102 Киев - Николаев/Лозовая - Киев;
- №110 Львов - Николаев - Львов;
- №122 Киев - Николаев - Киев;
- №201-208 Николаев - Херсон - Николаев;
- №103/104 Львов - Лозовая - Львов;
- №141/142 Ивано-Франковск - Чернигов - Ивано-Франковск;
- №753/754 Киев - Жмеринка - Киев.
На какие региональные рейсы доступны бесплатные билеты
Бесплатные поездки также доступны на отдельных региональных маршрутах, среди которых:
- № 804 Львов - Ровно - Львов;
- № 811/812 Харьков - Изюм - Харьков;
- № 825/826 Хмельницкий - Львов - Хмельницкий;
- №834 Запорожье - Днепр -Запорожье;
- № 881/882 и № 883/884 Гребенка - Киев-Волынский - Гребенка;
- № 886 Славутич/Чернигов – Киев-Волынский;
- №892 Мотовиловка - Славутич - Киев-Волынский;
- № 893/894 Конотоп - Киев - Нежин;
- № 896 Шостка - Фастов - Шостка;
- № 897/898 Нежин - Киев-Волынский - Нежин;
- № 831/832 и № 833/834 Львов - Чоп - Львов;
- № 835 Львов - Ужгород - Львов;
- №857/858 Киев - Хмельницкий - Киев.
В "Укрзализныце" отмечают, что перечень поездов, направлений и количество мест в рамках программы могут меняться в зависимости от спроса, загруженности рейсов и оперативной ситуации с перевозками.
Напомним, "Укрзализныця" запустила программу "3000 км по Украине" в декабре 2025 года. Она позволяет украинцам бесплатно путешествовать на внутренних поездах в пределах годового лимита 3000 километров. Бесплатные билеты доступны только на отдельных рейсах, которые компания определяет с учетом спроса и загруженности поездов.