ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Комфорт в пути: "Укрзализныця" добавила новые вагоны на популярное направление

20:00 03.07.2026 Пт
2 мин
У купэ появились неожиданные удобства для малышей и пассажиров верхних полок
aimg Сергей Козачук
Комфорт в пути: "Укрзализныця" добавила новые вагоны на популярное направление Фото: в Ужгород и Днепр запустили новые вагоны (t.me/UkrzalInfo)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские пассажиры теперь могут путешествовать в Ужгород и Днепр в новых вагонах отечественного производства. "Укрзализныця" добавила их в популярные железнодорожные маршруты для улучшения комфорта поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие маршруты получили обновление

Как отметили в "Укрзализныце", новые пассажирские вагоны, недавно сошедшие с конвейера в Украине, пополнили состав поезда №29/30 сообщением Киев - Ужгород.

Из-за необходимости максимально интенсивно использовать подвижной состав, эти же вагоны сразу по прибытии будут отправляться в следующий рейс - №4/3 Ужгород - Днепр. С учетом предыдущей партии на этом направлении курсируют уже шесть новых вагонов.

"Это важное пополнение парка в условиях высокого спроса на перевозку и дефицита подвижного состава", - подчеркнули в компании.

Что изменилось внутри вагонов

Новый подвижной состав обустроили по современным стандартам для обеспечения максимального удобства пассажиров во время путешествий:

  • Работа кондиционеров в жару. Вагоны имеют аккумуляторные батареи повышенной емкости, позволяющие охлаждать воздух даже во время продолжительных остановок.
  • Комфорт в купе. Для каждого пассажира доступны розетки, индивидуальное современное освещение и кнопки вызова проводника.
  • Удобство для верхних полок. У купе появились специальные столики для пассажиров, путешествующих сверху.
  • Забота о родителях с детьми. Уборные в вагонах дополнительно оборудовали удобными пеленальными столиками и детскими сиденьями.
Фото: в Ужгород и Днепр запустили новые вагоны (t.me/UkrzalInfo)

Всего с начала этого года "Укрзализныця" уже получила 18 новых пассажирских вагонов украинского производства.

Бесплатные поездки и жара в поездах

Напомним, летом 2026 года в Украине продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая позволяет гражданам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита.

В то же время, из-за пикового спроса в июне-июле Укрзализныця ограничила количество бесплатных мест и рейсов, а перечень доступных поездов меняется ежедневно в зависимости от загрузки.

Кроме того, во время летнего зноя пассажиры часто жалуются на высокую температуру в поездах.

В "Укрзализныце" объяснили, почему в рейсы до сих пор выпускают вагоны без кондиционеров - полный отказ от такого подвижного состава приведет к острому дефициту билетов и коллапсу перевозок, поскольку модернизация парка требует значительных инвестиций и лет работы во время войны.

Наличие охлаждения в вагоне можно проверить при покупке билета по отметке снежинка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Украина Поезда Вагоны
Новости
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса