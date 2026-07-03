Комфорт в пути: "Укрзализныця" добавила новые вагоны на популярное направление
Украинские пассажиры теперь могут путешествовать в Ужгород и Днепр в новых вагонах отечественного производства. "Укрзализныця" добавила их в популярные железнодорожные маршруты для улучшения комфорта поездок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Какие маршруты получили обновление
Как отметили в "Укрзализныце", новые пассажирские вагоны, недавно сошедшие с конвейера в Украине, пополнили состав поезда №29/30 сообщением Киев - Ужгород.
Из-за необходимости максимально интенсивно использовать подвижной состав, эти же вагоны сразу по прибытии будут отправляться в следующий рейс - №4/3 Ужгород - Днепр. С учетом предыдущей партии на этом направлении курсируют уже шесть новых вагонов.
"Это важное пополнение парка в условиях высокого спроса на перевозку и дефицита подвижного состава", - подчеркнули в компании.
Что изменилось внутри вагонов
Новый подвижной состав обустроили по современным стандартам для обеспечения максимального удобства пассажиров во время путешествий:
- Работа кондиционеров в жару. Вагоны имеют аккумуляторные батареи повышенной емкости, позволяющие охлаждать воздух даже во время продолжительных остановок.
- Комфорт в купе. Для каждого пассажира доступны розетки, индивидуальное современное освещение и кнопки вызова проводника.
- Удобство для верхних полок. У купе появились специальные столики для пассажиров, путешествующих сверху.
- Забота о родителях с детьми. Уборные в вагонах дополнительно оборудовали удобными пеленальными столиками и детскими сиденьями.
Всего с начала этого года "Укрзализныця" уже получила 18 новых пассажирских вагонов украинского производства.
Бесплатные поездки и жара в поездах
Напомним, летом 2026 года в Украине продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая позволяет гражданам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита.
В то же время, из-за пикового спроса в июне-июле Укрзализныця ограничила количество бесплатных мест и рейсов, а перечень доступных поездов меняется ежедневно в зависимости от загрузки.
Кроме того, во время летнего зноя пассажиры часто жалуются на высокую температуру в поездах.
В "Укрзализныце" объяснили, почему в рейсы до сих пор выпускают вагоны без кондиционеров - полный отказ от такого подвижного состава приведет к острому дефициту билетов и коллапсу перевозок, поскольку модернизация парка требует значительных инвестиций и лет работы во время войны.
Наличие охлаждения в вагоне можно проверить при покупке билета по отметке снежинка.