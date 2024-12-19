Задержание руководителя КРАИЛ и новый транш для Украины от ЕС: новости за 18 декабря

ГБР подтвердило задержание руководителя КРАИЛ и раскрыло подробности дела

Госбюро расследований задержало руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.

В частности, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. По данным источников РБК-Украина - это Pin-Up.

Украина получила транш на 4,1 млрд евро от Евросоюза

Украина получила от Еврокомиссии транш на 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility. Общий объем помощи в 2024 году достиг 16,1 млрд евро.

"Эта поддержка отражает значительный прогресс Украины в ключевых реформах, изложенных в Плане для Украины, от борьбы с коррупцией до энергетики и защиты окружающей среды", - написал Денис Шмыгаль.

Никто не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины, - Зеленский

Ни один лидер не имеет права вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным без Киева, поскольку именно Украина является жертвой в этой войне, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Так же и украинцы", - заявил президент.

В ЕС обсуждают отправку миротворцев в Украину: Reuters узнало вероятное количество

Европейские страны обсуждают отправку миротворческих войск в Украину. Инициативу проявил президент Франции Эммануэль Макрон, а обсуждение находится на ранних стадиях, сообщает Reuters.

Зеленский объяснил эффект от ударов по территории России

Российский диктатор Владимир Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда Киев начинает бить по территории Российской Федерации, отметил президент Владимир Зеленский.

По его словам, такой "ответ" не понравится россиянам.

В Ростовской области атаковали одно из крупнейших химпредприятий России, - ЦПД

В Ростовской области под атакой находился "Комбинат Каменский". Это одно из крупнейших химических предприятий в России, которое производит топливо для ракет, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Комбинат специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей.

Украина в этом году не получит бельгийские F-16, - Le Soir

Украина не получит обещанные бельгийские истребители F-16 в этом году. Это связано с отсутствием достаточно подготовленных летчиков.

Как пишет Le Soir, причина в задержке поставок - отсутствие достаточно подготовленных украинских пилотов и дефицит запчастей.