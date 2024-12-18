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Зеленский объяснил эффект от ударов по территории России

Украина, Среда 18 декабря 2024 17:04
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Зеленский объяснил эффект от ударов по территории России Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда Киев начинает бить по территории Российской Федерации. Он боится, что такой "ответ" не понравится его обществу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского французскому изданию Le Parisien

"Безусловно, Россия и бьет, и будет бить дальше по распределительным станциям, и будет бить также по газохранилищам и тому подобное. Ну будем защищать как можем", - сказал президент.

Он отметил, что Украине надо больше систем противовоздушной обороны, больше построения физической защиты, а также больше дальнобойных возможностей для военных.

"Потому что Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда ты начинаешь бить по территории РФ. Он очень боится, что его общество будет этим недовольно. Он очень боится, что он может потерять электричество и газоснабжение. С такими варварами надо действовать понятными для него методами", - подчеркнул Зеленский.

Заметим, что удары по территории России не единственное, что пугает россиян. К примеру вчера в Москве ликвидировали генерала РФ Игоря Кириллова. По данным источников РБК-Украина, за ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что данная ситуация изрядно испугала россиян и объяснил, почему так произошло.

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