Зеленский объяснил эффект от ударов по территории России
Российский диктатор Владимир Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда Киев начинает бить по территории Российской Федерации. Он боится, что такой "ответ" не понравится его обществу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского французскому изданию Le Parisien
"Безусловно, Россия и бьет, и будет бить дальше по распределительным станциям, и будет бить также по газохранилищам и тому подобное. Ну будем защищать как можем", - сказал президент.
Он отметил, что Украине надо больше систем противовоздушной обороны, больше построения физической защиты, а также больше дальнобойных возможностей для военных.
"Потому что Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда ты начинаешь бить по территории РФ. Он очень боится, что его общество будет этим недовольно. Он очень боится, что он может потерять электричество и газоснабжение. С такими варварами надо действовать понятными для него методами", - подчеркнул Зеленский.
Заметим, что удары по территории России не единственное, что пугает россиян. К примеру вчера в Москве ликвидировали генерала РФ Игоря Кириллова. По данным источников РБК-Украина, за ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ.
Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что данная ситуация изрядно испугала россиян и объяснил, почему так произошло.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.