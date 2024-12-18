Зеленский объяснил эффект от ударов по территории России

Российский диктатор Владимир Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда Киев начинает бить по территории Российской Федерации. Он боится, что такой "ответ" не понравится его обществу.

"Безусловно, Россия и бьет, и будет бить дальше по распределительным станциям, и будет бить также по газохранилищам и тому подобное. Ну будем защищать как можем", - сказал президент.

Он отметил, что Украине надо больше систем противовоздушной обороны, больше построения физической защиты, а также больше дальнобойных возможностей для военных.

"Потому что Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда ты начинаешь бить по территории РФ. Он очень боится, что его общество будет этим недовольно. Он очень боится, что он может потерять электричество и газоснабжение. С такими варварами надо действовать понятными для него методами", - подчеркнул Зеленский.