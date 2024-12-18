ГБР подтвердило задержание руководителя КРАИЛ и раскрыло подробности дела

Госбюро расследований задержало руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В частности, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. По данным источников РБК-Украина - это Pin-Up.

Правоохранители установили, что возглавляемое фигурантом учреждение выдало и по его указаниям намеренно не лишало лицензии по организации азартных игр в Интернете коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители способствовали государству-агрессору.

"Решение не принималось несмотря даже на многочисленные экспертизы, подтвердившие, что деятельность онлайн-казино грозит национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к россиянам", - отметили в ГБР.

Так, в ходе расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "СВО". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

Фото: руководителя КРАИЛ Ивана Рудого задержали правоохранители (t.me/DBRgovua)

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им сообщено о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Также ГБР сообщило, что принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход Украины.

Правоохранители напоминают, что суд уже удовлетворил ходатайство о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями России.

Среди прочего в Бюро сообщили, что во время обысков у руководителя КРАИЛ было найдено и изъято наркотическое средство - кокаин в больших размерах.

Сейчас решается вопрос о сообщении главе КРАИЛ о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в большом размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 УК Украины), а также избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.