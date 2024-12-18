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Украина в этом году не получит бельгийские F-16, - Le Soir

Среда 18 декабря 2024 22:28
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Украина в этом году не получит бельгийские F-16, - Le Soir Фото: истребитель F-16 в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина не получит обещанные бельгийские истребители F-16 в этом году. Это связано с отсутствием достаточно подготовленных летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

Как пишет издание, причина в задержке поставок - отсутствие достаточно подготовленных украинских пилотов и дефицит запчастей. Также это связано с задержкой с поставкой первых самолетов F-35 компанией Lockheed Martin в ВВС Украины.

В частности, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер недавно посетила Польшу, где ознакомилась с операциями бельгийской армии на 2025 год. По результатам этого стало понятно, что первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не может состояться в этом году.

"Бельгия сделает все возможное, чтобы ускорить первую поставку, если это возможно, до конца 2024 года", - говорится в тексте.

Передача истребителей F-16 для Украины

В 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, с целью предоставления Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

В августе 2024 года стало официально известно, что в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. Точно неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.

В июле этого года стало известно, что Украина уже имеет графики поставки самолетов F-16 от стран-партнеров, но они являются долговременными. Тогда же стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

Сейчас украинские пилоты продолжают обучение на F-16. Тренировки проходят в нескольких странах, в частности в США.

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