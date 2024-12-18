В Ростовской области атаковали одно из крупнейших химпредприятий России, - ЦПД

В Ростовской области под атакой находился "Комбинат Каменский". Это одно из крупнейших химических предприятий в России, которое производит топливо для ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram .

"В Ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий России - “Комбинат Каменский", - написал Коваленко.

Он уточнил, что комбинат специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня и межконтинентальных баллистических ракет.

Также на комбинате изготавливают взрывчатые вещества, компоненты боеприпасов. Еще там утилизируют и обезвреживают отработанные ракетные системы.