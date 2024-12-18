Никто не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины, - Зеленский

Ни один лидер не имеет права вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным без Киева, поскольку именно Украина является жертвой в этой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время онлайн общения с аудиторией Le Parisien.

"Я настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Так же и украинцы", - заявил президент.

Зеленский отметил, что во время переговоров важную роль играет не столько личность человека, который перед вами, сколько позиция, в которой вы находитесь. Сейчас Украина не находится ни в слабой, ни в сильной позиции. Остается неизвестным, станет ли страна членом Организации Североатлантического договора (НАТО), а также когда именно присоединится к Европейскому союзу (ЕС).

По мнению Зеленского, переговоры с диктатором России в нынешних условиях могли бы предоставить ему возможность влиять на решения. Поэтому, по его убеждению, перед любыми обсуждениями необходимо разработать конкретную стратегию - это может быть план действий или мирная инициатива. Только после этого их можно было бы представить не только диктатору, но и российскому обществу.

Вступление Украины в ЕС и НАТО

"Украинский народ решил стать полноправным членом Европейского союза. Почему Путин должен препятствовать нашему выбору? Времена колониализма прошли. Путин не играет в политические игры. Он наносит удары своими ракетами. Почему весь мир позволяет ему это делать?" - спросил президент.

По словам Зеленского, украинцы также осознают все опасности и вызовы, в связи с чем только членство Украины в НАТО является надежной гарантией безопасности на будущее.

"Кто может гарантировать, что Путин не вернется в Украину? Какая страна придет нам на помощь своими самолетами и войсками? Все, что мы имеем сегодня - это двусторонние гарантии от наших партнеров по военной и финансовой поддержке. Но если Путин вернется со своими миллионами людей, будем ли мы снова защищаться самостоятельно?" - добавил он.

Возможные переговоры России и Украины

На Западе вопрос возможных переговоров между Украиной и Россией снова стал актуальным после избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки (США). Эта тема начала вызывать более широкое обсуждение среди международных политических лидеров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что существует вероятность начала мирных переговоров между сторонами уже этой зимой. Сам Трамп поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий и перехода к диалогу. Он считает, что украинский президент Зеленский настроен на достижение мирного соглашения с Россией.