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Пробки вероятны в обе стороны: какое шоссе Киева частично перекроют 22 июля (схема)

20:48 21.07.2026 Вт
2 мин
Чтобы не застрять в дороге, планировать поездки водителям советуют заранее
aimg Ирина Костенко
Пробки вероятны в обе стороны: какое шоссе Киева частично перекроют 22 июля (схема) Двигаться, учитывая изменения, водителям придется целый день (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В среду, 22 июля, движение транспорта частично ограничивают на одном из участков Харьковского шоссе на левом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Что меняется: движение транспорта частично ограничивают путепроводом через железнодорожные пути на Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева.
  • Когда и в какие часы: двигаться с изменениями водителям придется в среду (22 июля), с 09:00 до 18:00.
  • Что произошло: на путепроводе запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия.
  • Где проехать не удастся: движение транспорта из-за ремонта приостановят по крайним правым полосам - в обоих направлениях.

Где именно в Киеве ограничат движение транспорта

В КГГА рассказали (со ссылкой на информацию, предоставленную коммунальным предприятием "Киевавтодормост"), что в среду, 22 июля, движение транспорта будет частично ограничено путепроводом через железнодорожные пути на Харьковском шоссе.

"В Дарницком районе", - объяснили водителям и пассажирам.

Какие полосы движения закрывают для водителей

В КП "Киевавтодормост" сообщили, что изменения для жителей и гостей города будут введены с учетом запланированного ремонта асфальтобетонного покрытия:

  • на крайних правых полосах;
  • в обоих направлениях движения.

Пробки вероятны в обе стороны: какое шоссе Киева частично перекроют 22 июля (схема)Ограничение движения на Харьковском шоссе 22 июля (схема: kyivcity.gov.ua)

В КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

В какие часы движение по мосту будет осложнено

По данным КГГА, ремонтные работы и частичное ограничение движения транспорта через железнодорожные пути на Харьковском шоссе вводятся 22 июля:

  • с 09:00 (утром);
  • до 18:00 (вечером).
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Особенности Харьковского шоссе

Стоит отметить, что Харьковское шоссе - одна из ключевых транспортных артерий на левом берегу Киева, которая проходит через Днепровский и Дарницкий районы города.

Оно объединяет такие местности, как "Соцгород", "Старая Дарница", "Новая Дарница", "Харьковский массив" и "Красный хутор".

Пробки вероятны в обе стороны: какое шоссе Киева частично перекроют 22 июля (схема)Харьковское шоссе на карте Киева (скриншот: google.com/maps)

Пролегает это шоссе в целом:

  • от Дарницкой площади;
  • до Харьковской площади.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.

Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

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