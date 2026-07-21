Затори ймовірні в обидва боки: яке шосе Києва частково перекриють 22 липня (схема)
У середу, 22 липня, рух транспорту частково обмежують на одній з ділянок Харківського шосе на лівому березі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Що змінюється: рух транспорту частково обмежують шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі Києва.
- Коли та в які години: рухатись зі змінами водіям доведеться в середу (22 липня), з 09:00 до 18:00.
- Що сталось: на шляхопроводі запланували ремонт асфальтобетонного покриття.
- Де проїхати не вдасться: рух транспорту через ремонт призупинять крайніми правими смугами - в обох напрямках.
Де саме в Києві обмежуть рух транспорту
У КМДА розповіли (із посиланням на інформацію, надану комунальним підприємством "Київавтошляхміст"), що в середу, 22 липня, рух транспорту буде частково обмежено шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе.
"У Дарницькому районі", - пояснили водіям і пасажирам.
Які смуги руху закривають для водіїв
У КП "Київавтошляхміст" повідомили, що зміни для мешканців і гостей міста будуть запроваджені з огляду на запланований ремонт асфальтобетонне покриття:
- на крайніх правих смугах;
- в обох напрямках руху.
Обмеження руху на Харківському шосе 22 липня (схема: kyivcity.gov.ua)
У КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
В які години рух мостом буде ускладнений
За даними КМДА, ремонтні роботи й часткове обмеження руху транспорту через залізничні колії на Харківському шосе запроваджуються 22 липня:
- з 09:00 (зранку);
- до 18:00 (ввечері).
Особливості Харківського шосе
Варто зазначити, що Харківське шосе - це одна з ключових транспортних артерій на лівому березі Києва, що пролягає через Дніпровський та Дарницький райони міста.
Воно об'єднує такі місцевості, як "Соцмісто", "Стара Дарниця", "Нова Дарниця", "Харківський масив" і "Червоний хутір".
Харківське шосе на карті Києва (скриншот: google.com/maps)
Пролягає це шосе в цілому:
- від Дарницької площі;
- до Харківської площі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.
Крім того, ми пояснювали, які столичні дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.
Читайте також, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.