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Затори ймовірні в обидва боки: яке шосе Києва частково перекриють 22 липня (схема)

20:48 21.07.2026 Вт
2 хв
Щоб не застрягти в дорозі, планувати поїздки водіям радять заздалегідь
aimg Ірина Костенко
Затори ймовірні в обидва боки: яке шосе Києва частково перекриють 22 липня (схема) Рухатись, зважаючи на зміни, водіям доведеться цілий день (фото ілюстративне: Getty Images)
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У середу, 22 липня, рух транспорту частково обмежують на одній з ділянок Харківського шосе на лівому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Що змінюється: рух транспорту частково обмежують шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі Києва.
  • Коли та в які години: рухатись зі змінами водіям доведеться в середу (22 липня), з 09:00 до 18:00.
  • Що сталось: на шляхопроводі запланували ремонт асфальтобетонного покриття.
  • Де проїхати не вдасться: рух транспорту через ремонт призупинять крайніми правими смугами - в обох напрямках.

Де саме в Києві обмежуть рух транспорту

У КМДА розповіли (із посиланням на інформацію, надану комунальним підприємством "Київавтошляхміст"), що в середу, 22 липня, рух транспорту буде частково обмежено шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе.

"У Дарницькому районі", - пояснили водіям і пасажирам.

Які смуги руху закривають для водіїв

У КП "Київавтошляхміст" повідомили, що зміни для мешканців і гостей міста будуть запроваджені з огляду на запланований ремонт асфальтобетонне покриття:

  • на крайніх правих смугах;
  • в обох напрямках руху.

Затори ймовірні в обидва боки: яке шосе Києва частково перекриють 22 липня (схема)Обмеження руху на Харківському шосе 22 липня (схема: kyivcity.gov.ua)

У КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

В які години рух мостом буде ускладнений

За даними КМДА, ремонтні роботи й часткове обмеження руху транспорту через залізничні колії на Харківському шосе запроваджуються 22 липня:

  • з 09:00 (зранку);
  • до 18:00 (ввечері).
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Особливості Харківського шосе

Варто зазначити, що Харківське шосе - це одна з ключових транспортних артерій на лівому березі Києва, що пролягає через Дніпровський та Дарницький райони міста.

Воно об'єднує такі місцевості, як "Соцмісто", "Стара Дарниця", "Нова Дарниця", "Харківський масив" і "Червоний хутір".

Затори ймовірні в обидва боки: яке шосе Києва частково перекриють 22 липня (схема)Харківське шосе на карті Києва (скриншот: google.com/maps)

Пролягає це шосе в цілому:

  • від Дарницької площі;
  • до Харківської площі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.

Крім того, ми пояснювали, які столичні дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

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