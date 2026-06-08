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Мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени (схема обхода)

11:10 08.06.2026 Пн
2 мин
Менять маршрут на этом участке жителям и гостям столицы нужно с 8 июня
aimg Ирина Костенко
Мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени (схема обхода) Мост на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой частично закрыли для пешеходов (фото иллюстративное: Getty Images)
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В Киеве временно ограничили движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой. Обходить закрытый участок придется до середины сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Почему и как надолго закрывают часть моста

В КГГА рассказали (со ссылкой на КК "Киевавтодор), что движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой ограничивают временно, но на длительный период времени:

  • с понедельника, 8 июня 2026 года;
  • до вторника, 15 сентября 2026 года.

Причина введенных изменений заключается в том, что в течение этого времени специалисты будут восстанавливать конструкции моста.

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Как именно можно обойти закрытый участок моста

Согласно предоставленной специалистами информации, на время ремонта для пешеходов предусмотрели два варианта обхода закрытого участка моста:

  • первый - организованный обход непосредственно рядом с местом ремонта (через сквер);
  • второй (более широкий обход) - пройти вдоль сквера имени Василия Стуса, спуститься к Берестейскому проспекту и обойти закрытый участок путепровода.

Мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени (схема обхода)Как пешеходами обойти закрытый участок моста (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации "Киевавтодор":

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем важен Берестейский проспект

Стоит заметить, что Берестейский проспект (бывший проспект Победы) - одна из самых длинных (11,5 км) и главных транспортных артерий Киева.

Он пролегает от Галицкой площади (бывшая площадь Победы) до Берестейского шоссе (в западном направлении).

В целом проспект проходит через разные районы города: Шевченковский, Соломенский и Святошинский.

Вдоль него расположена немалая часть Святошино-Броварской (так называемой "красной") линии метро. Там также курсирует многочисленный общественный транспорт, включая троллейбусы и маршрутные такси.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.

Кроме того, в "Киевавтодоре" поделились информацией о том, какие дороги и мосты отремонтируют в столице в этом году в целом.

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