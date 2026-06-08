Мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени (схема обхода)
В Киеве временно ограничили движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой. Обходить закрытый участок придется до середины сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Почему и как надолго закрывают часть моста
В КГГА рассказали (со ссылкой на КК "Киевавтодор), что движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой ограничивают временно, но на длительный период времени:
- с понедельника, 8 июня 2026 года;
- до вторника, 15 сентября 2026 года.
Причина введенных изменений заключается в том, что в течение этого времени специалисты будут восстанавливать конструкции моста.
Как именно можно обойти закрытый участок моста
Согласно предоставленной специалистами информации, на время ремонта для пешеходов предусмотрели два варианта обхода закрытого участка моста:
- первый - организованный обход непосредственно рядом с местом ремонта (через сквер);
- второй (более широкий обход) - пройти вдоль сквера имени Василия Стуса, спуститься к Берестейскому проспекту и обойти закрытый участок путепровода.
Как пешеходами обойти закрытый участок моста (схема: kyivcity.gov.ua)
В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации "Киевавтодор":
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Чем важен Берестейский проспект
Стоит заметить, что Берестейский проспект (бывший проспект Победы) - одна из самых длинных (11,5 км) и главных транспортных артерий Киева.
Он пролегает от Галицкой площади (бывшая площадь Победы) до Берестейского шоссе (в западном направлении).
В целом проспект проходит через разные районы города: Шевченковский, Соломенский и Святошинский.
Вдоль него расположена немалая часть Святошино-Броварской (так называемой "красной") линии метро. Там также курсирует многочисленный общественный транспорт, включая троллейбусы и маршрутные такси.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.
Кроме того, в "Киевавтодоре" поделились информацией о том, какие дороги и мосты отремонтируют в столице в этом году в целом.
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