ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема)

07:35 30.05.2026 Сб
2 мин
До какого числа будут действовать ограничения для водителей?
aimg Ирина Костенко
Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема) Движение транспорта по Южному мосту частично ограничивают (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С 30 мая водителей в Киеве ждут серьезные неудобства на Южном мосту. Движение транспорта частично ограничивают, поэтому планировать поездки нужно с учетом введенных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: О ямах можно забыть? В "Киевавтодоре" сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году

Почему движение по мосту частично ограничивают

В КГГА рассказали (со ссылкой на КК "Киевавтодор"), что движение по Южному мосту столицы частично ограничивают из-за ремонтных работ.

Уточняется, что специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на правобережной эстакаде:

  • со стороны с. Корчеватое;
  • в направлении с правого на левый берег реки Днепр.

До какого числа действуют ограничения

Жителям и гостям столицы сообщили, что частичное ограничение движения транспорта на Южном мосту вводится:

  • с 9 часов утра субботы, 30 мая 2026;
  • до субботы, 31 октября 2026 года.

На каких полосах - ремонтные работы

Согласно информации КК "Киевавтодор", ремонт в течение вышеупомянутого периода планируют выполнять:

  • на первой полосе движения;
  • частично - на второй полосе движения.

Уточняется, что работы будут продолжаться круглосуточно.

"На время ремонта движение транспорта организуют по крайней левой полосе движения", - сообщили гражданам.

Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема)Ограничения движения на Южном мосту столицы (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в коммунальной корпорации добавили, что:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что до этого Южный мост уже частично закрывали для транспорта.

Тогда ремонтные работы планировали выполнять на второй и третьей полосах движения.

Сообщалось при этом, что "в случае ухудшения погодных условий - сроки работ могут быть изменены".

Напомним, ранее мы рассказывали, что ремонт дорог в Украине после зимы завершен и объясняли, какие именно трассы "залатали".

Кроме того, мы сообщали, что (по информации патрульных) в машине должен иметь каждый водитель.

Читайте также, где именно в Тернопольской области на год ограничат движение по международной трассе (и как можно объехать этот участок).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев ПДР Инфраструктура Автомобильное движение Южный мост Советы водителям Вождение Мост
Новости
Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем