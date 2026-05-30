Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема)
С 30 мая водителей в Киеве ждут серьезные неудобства на Южном мосту. Движение транспорта частично ограничивают, поэтому планировать поездки нужно с учетом введенных изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Почему движение по мосту частично ограничивают
В КГГА рассказали (со ссылкой на КК "Киевавтодор"), что движение по Южному мосту столицы частично ограничивают из-за ремонтных работ.
Уточняется, что специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на правобережной эстакаде:
- со стороны с. Корчеватое;
- в направлении с правого на левый берег реки Днепр.
До какого числа действуют ограничения
Жителям и гостям столицы сообщили, что частичное ограничение движения транспорта на Южном мосту вводится:
- с 9 часов утра субботы, 30 мая 2026;
- до субботы, 31 октября 2026 года.
На каких полосах - ремонтные работы
Согласно информации КК "Киевавтодор", ремонт в течение вышеупомянутого периода планируют выполнять:
- на первой полосе движения;
- частично - на второй полосе движения.
Уточняется, что работы будут продолжаться круглосуточно.
"На время ремонта движение транспорта организуют по крайней левой полосе движения", - сообщили гражданам.
Ограничения движения на Южном мосту столицы (схема: kyivcity.gov.ua)
В завершение в коммунальной корпорации добавили, что:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Стоит отметить, что до этого Южный мост уже частично закрывали для транспорта.
Тогда ремонтные работы планировали выполнять на второй и третьей полосах движения.
Сообщалось при этом, что "в случае ухудшения погодных условий - сроки работ могут быть изменены".
