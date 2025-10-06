Пробки на границе? Украинцев предупредили о ремонте дороги возле популярного пункта пропуска
Завтра, 7 октября, перед пунктом пропуска "Рава-Русская" во Львовской области начнется ремонт дорожного покрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Как долго могут длиться работы
В ГПСУ сообщили, что работы по ремонту дорожного покрытия перед пунктом пропуска "Рава-Русская" (который ведет в Польшу):
- начнутся - в 9:00 вторника, 7 октября (на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд);
- продлятся - предварительно до 30 октября 2025 года.
С чего именно начнется ремонт
"Ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направлять на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины", - объяснили гражданам.
Подчеркивается, что из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств на выезд - ведь будет работать только одна полоса движения.
"Просим учесть эту информацию при планировании путешествия и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска", - подытожили в ГПСУ.
Публикация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, что начиная с 12 октября 2025 года в Европейском Союзе заработает новая Система въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет касаться граждан третьих стран, в том числе и Украины.
Позже стало известно, что биометрические проверки для въезда в страны ЕС будут запускать поэтапно.
Читайте также, что изменится для украинцев при пересечении границы и нужно ли будет "сканировать биометрию" каждый раз.