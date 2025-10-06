Пробки на границе? Украинцев предупредили о ремонте дороги возле популярного пункта пропуска

Завтра, 7 октября, перед пунктом пропуска "Рава-Русская" во Львовской области начнется ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Как долго могут длиться работы

В ГПСУ сообщили, что работы по ремонту дорожного покрытия перед пунктом пропуска "Рава-Русская" (который ведет в Польшу):

начнутся - в 9:00 вторника, 7 октября (на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд);

продлятся - предварительно до 30 октября 2025 года.

С чего именно начнется ремонт

"Ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направлять на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины", - объяснили гражданам.

Подчеркивается, что из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств на выезд - ведь будет работать только одна полоса движения.

"Просим учесть эту информацию при планировании путешествия и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска", - подытожили в ГПСУ.

Публикация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)