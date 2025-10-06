Отпечатки и фото при каждом пересечении границы? Чего ждать украинцам во время въезда в ЕС

Уже с середины октября в разных странах Европейского Союза планируется постепенное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES. Речь идет о модернизации базы данных ЕС для того, чтобы усилить безопасность и отслеживать перемещение граждан третьих стран, к которым относятся и украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Почему ЕС вводит биометрические проверки

По словам представителя ГПСУ, "Европейский Союз хочет модернизировать свою базу данных для того, чтобы соединить разные страны, усилить безопасность".

"И (чтобы, - Ред.) была возможность у пограничников разных стран, в частности по внешним границам Шенгенской зоны, контролировать въезд, выезд тех граждан третьих стран, к которым относятся украинцы. Которые въезжают и выезжают, и находятся на территории стран Европы", - объяснил Демченко.

Он уточнил, что речь идет в частности об обеспечении необходимых мер контроля в отношении этого.

Заработает ли новая система одновременно во всех странах

Представитель ГПСУ напомнил, что Польша уже начала тестировать эту систему.

"Ну и, собственно, с 12 октября, по имеющейся информации, эта система должна постепенно уже внедряться в разных странах", - добавил он.

В то же время Демченко признал: "не исключено и не обязательно, что именно 12 числа по всем внешним границам Шенгенской зоны эта система полноценно заработает".

"Потому что, как видим, Польша уже тестирует. Кто-то может начать такие меры после 12 октября", - объяснил он.

Что изменится для украинцев при пересечении границы

По словам Демченко, новая система предусматривает, в частности, "сбор необходимой информации по фотографии человека, который пересекает границу".

"Это - отпечатки пальцев, внесение информации о паспортных данных... Ну и, собственно, также эта база данных будет содержать информацию о въезде и выезде в страны Европы", - поделился специалист.

В то же время он отметил, что "из-за снятия биометрических данных, необходимости делать фотографии, конечно, это может несколько увеличить время на оформление".

"Хотя, скорее всего, это будет только тогда, когда эта система будет тестироваться. Поэтому людям стоит это учесть при пересечении границы на выезд из Украины", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Нужно ли будет "сканировать биометрию" каждый раз

На уточняющий вопрос журналистов о том, нужно ли будет "сканировать отпечатки пальцев и лица каждый раз при прохождении границы" (или же этот материал будет храниться в базе), Демченко ответил утвердительно.

"По имеющейся информации - да. И при въезде, и при выезде. Это, опять же, для того, чтобы полноценно идентифицировать личность", - сообщил спикер ГПСУ.

В то же время он признал, что "как оно будет происходить на практике" - сказать пока сложно.

"Потому что это происходит за пределами Украины. И мы также пользуемся той информацией, которую получаем либо от наших коллег по ту сторону границы, либо же по официальным сообщениям Европейского Союза", - подытожил Демченко.