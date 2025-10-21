ua en ru
Затишье перед бурей? Синоптик сказала, где ждать дождей завтра и когда погода резко изменится

Вторник 21 октября 2025 13:48
UA EN RU
Затишье перед бурей? Синоптик сказала, где ждать дождей завтра и когда погода резко изменится Завтра дожди в Украине ожидаются локально (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 22 октября, погода в Украине ожидается "без особых осадков". Дожди вероятны локально, в некоторых областях. Однако позже ситуация может измениться из-за прохождения атмосферного фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, завтра (в среду, 22 октября), дожди пройдут локально:

  • в Харьковской области;
  • в Луганской области;
  • в Черкасской области;
  • в Ровенской области;
  • в Киевской области (вечером).

"Однако все же большинство областей Украины будут без дождей, с облачностью, туманами, однако без каких-либо особых осадков", - добавила Диденко.

Если говорить о температурных показателях, то самой теплой погода будет:

  • в южной части Украины;
  • в западных областях.

Там в течение дня ожидается +12+16 градусов по Цельсию.

"Разве что Ровенская область покажет особый характер - окажется прохладнее. В течение дня - не выше +8+11 градусов", - отметила синоптик.

Затишье перед бурей? Синоптик сказала, где ждать дождей завтра и когда погода резко изменитсяТемпература воздуха по Украине (карта: facebook.com/tala.didenko)

На остальной территории Украины в среду:

  • днем предполагается +7+12 градусов тепла;
  • ночью - около +1+8 градусов (при прояснениях возможны заморозки).

В Киеве 22 октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов.

"Без существенных осадков в столице в среду", - добавила Диденко.

Когда погода в Украине может "осложниться"

Синоптик предупредила, что в течение пятницы (24 октября) и субботы (25 октября) через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт, в результате чего:

  • погода осложнится;
  • атмосферное давление будет прыгать;
  • пройдут дожди;
  • усилится ветер.

"Вероятно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, примите это во внимание", - отметила Диденко.

В завершение она сообщила, что "осень ведет себя привычно - туманы, дожди, похолодание, небольшие вспышки потепления".

Затишье перед бурей? Синоптик сказала, где ждать дождей завтра и когда погода резко изменитсяПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко в интервью РБК-Украина рассказала, когда традиционно может быть "бабье лето" в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

