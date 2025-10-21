Затишшя перед бурею? Синоптик сказала, де чекати дощів завтра й коли погода різко зміниться
У середу, 22 жовтня, погода в Україні очікується "без особливих опадів". Дощі ймовірні локально, у деяких областях. Проте пізніше ситуація може змінитись через проходження атмосферного фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з погодою в Україні завтра
Згідно з інформацією експерта, завтра (у середу, 22 жовтня), дощі пройдуть локально:
- у Харківській області;
- у Луганській області;
- у Черкаській області;
- у Рівненській області;
- у Київській області (ввечері).
"Проте все ж більшість областей України будуть без дощів, з хмарністю, туманами, проте без якихось особливих опадів", - додала Діденко.
Якщо говорити про температурні показники, то найтеплішою погода буде:
- у південній частині України;
- у західних областях.
Там впродовж дня очікується +12+16 градусів за Цельсієм.
"Хіба що Рівненщина покаже особливий характер - виявиться прохолоднішою. Впродовж дня - не вище +8+11 градусів", - зауважила синоптик.
Температура повітря по Україні (карта: facebook.com/tala.didenko)
На решті території України у середу:
- вдень передбачається +7+12 градусів тепла;
- вночі - близько +1+8 градусів (при проясненнях можливі заморозки).
У Києві 22 жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів.
"Без істотних опадів у столиці в середу", - додала Діденко.
Коли погода в Україні може "ускладнитись"
Синоптик попередила, що впродовж п'ятниці (24 жовтня) й суботи (25 жовтня) через Україну із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт, внаслідок чого:
- погода ускладниться;
- атмосферний тиск стрибатиме;
- пройдуть дощі;
- посилиться вітер.
"Ймовірне загострення хронічних серцево-судинних недуг, візьміть це до уваги", - зауважила Діденко.
Насамкінець вона повідомила, що "осінь поводить себе звично - тумани, дощі, похолодання, невеликі спалахи потепління".
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
