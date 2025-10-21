Затишшя перед бурею? Синоптик сказала, де чекати дощів завтра й коли погода різко зміниться

У середу, 22 жовтня, погода в Україні очікується "без особливих опадів". Дощі ймовірні локально, у деяких областях. Проте пізніше ситуація може змінитись через проходження атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра (у середу, 22 жовтня), дощі пройдуть локально:

у Харківській області;

у Луганській області;

у Черкаській області;

у Рівненській області;

у Київській області (ввечері).

"Проте все ж більшість областей України будуть без дощів, з хмарністю, туманами, проте без якихось особливих опадів", - додала Діденко.

Якщо говорити про температурні показники, то найтеплішою погода буде:

у південній частині України;

у західних областях.

Там впродовж дня очікується +12+16 градусів за Цельсієм.

"Хіба що Рівненщина покаже особливий характер - виявиться прохолоднішою. Впродовж дня - не вище +8+11 градусів", - зауважила синоптик.

Температура повітря по Україні (карта: facebook.com/tala.didenko)

На решті території України у середу:

вдень передбачається +7+12 градусів тепла;

вночі - близько +1+8 градусів (при проясненнях можливі заморозки).

У Києві 22 жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів.

"Без істотних опадів у столиці в середу", - додала Діденко.

Коли погода в Україні може "ускладнитись"

Синоптик попередила, що впродовж п'ятниці (24 жовтня) й суботи (25 жовтня) через Україну із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт, внаслідок чого:

погода ускладниться;

атмосферний тиск стрибатиме;

пройдуть дощі;

посилиться вітер.

"Ймовірне загострення хронічних серцево-судинних недуг, візьміть це до уваги", - зауважила Діденко.

Насамкінець вона повідомила, що "осінь поводить себе звично - тумани, дощі, похолодання, невеликі спалахи потепління".

