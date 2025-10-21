ua en ru
Затишшя перед бурею? Синоптик сказала, де чекати дощів завтра й коли погода різко зміниться

Вівторок 21 жовтня 2025 13:48
UA EN RU
Затишшя перед бурею? Синоптик сказала, де чекати дощів завтра й коли погода різко зміниться Завтра дощі в Україні очікуються локально (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 22 жовтня, погода в Україні очікується "без особливих опадів". Дощі ймовірні локально, у деяких областях. Проте пізніше ситуація може змінитись через проходження атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра (у середу, 22 жовтня), дощі пройдуть локально:

  • у Харківській області;
  • у Луганській області;
  • у Черкаській області;
  • у Рівненській області;
  • у Київській області (ввечері).

"Проте все ж більшість областей України будуть без дощів, з хмарністю, туманами, проте без якихось особливих опадів", - додала Діденко.

Якщо говорити про температурні показники, то найтеплішою погода буде:

  • у південній частині України;
  • у західних областях.

Там впродовж дня очікується +12+16 градусів за Цельсієм.

"Хіба що Рівненщина покаже особливий характер - виявиться прохолоднішою. Впродовж дня - не вище +8+11 градусів", - зауважила синоптик.

Затишшя перед бурею? Синоптик сказала, де чекати дощів завтра й коли погода різко змінитьсяТемпература повітря по Україні (карта: facebook.com/tala.didenko)

На решті території України у середу:

  • вдень передбачається +7+12 градусів тепла;
  • вночі - близько +1+8 градусів (при проясненнях можливі заморозки).

У Києві 22 жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів.

"Без істотних опадів у столиці в середу", - додала Діденко.

Коли погода в Україні може "ускладнитись"

Синоптик попередила, що впродовж п'ятниці (24 жовтня) й суботи (25 жовтня) через Україну із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт, внаслідок чого:

  • погода ускладниться;
  • атмосферний тиск стрибатиме;
  • пройдуть дощі;
  • посилиться вітер.

"Ймовірне загострення хронічних серцево-судинних недуг, візьміть це до уваги", - зауважила Діденко.

Насамкінець вона повідомила, що "осінь поводить себе звично - тумани, дощі, похолодання, невеликі спалахи потепління".

Затишшя перед бурею? Синоптик сказала, де чекати дощів завтра й коли погода різко змінитьсяПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, коли традиційно може бути "бабине літо" в Україні.

Крім того, ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

