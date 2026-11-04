Дело "Карфаген": НАБУ назвало причастными чиновников СБУ, полиции и ОГП

НАБУ и САП разоблачили организацию, систематически дававшую неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. Это делали ради беспрепятственной работы мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ .

По данным следствия, к преступной деятельности привлекли действующих чиновников Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора. Также в ней участвовали представители криминальной среды.

Остальные подробности дела обещали обнародовать позже.

Что известно о деле

По данным НАБУ, "Карфаген" - это спецоперация против организации, которая "крышевала" сеть нелегальных колл-центров по всей Украине.

Ее лидером оказался один из руководителей подразделений Офиса генерального прокурора.

Организатором группы следствие считает Сергея Кропиву - бывшего чиновника Офиса генерального прокурора.

За ежемесячную плату участники группировки гарантировали владельцам колл-центров защиту от уголовного преследования и блокировки расследований.

Напомним, что из-за "Карфагена" генпрокурор Руслан Кравченко заявил об отставке.

Впоследствии он подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, а парламент поддержал его увольнение.

Как сообщало РБК-Украина, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский возложил на исполнение обязанностей генпрокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.

В первом заявлении он пообещал завершить служебные и кадровые процедуры по работникам прокуратуры, начатые в связи с операцией "Карфаген".

Также мы писали, что фигурант дела Сергей Куцый вышел из под стражи под залог в 3 млн грн.

Он водитель Крапивы, а по данным НАБУ и САП, с октября 2025 по сентябрь 2026 принимал участие в деятельности группировки.

Впоследствии, 22 октября, НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе департамента Офиса генпрокурору Ивану Тимошенко.

По данным следствия, он отвечал за связь с нелегальными колл-центрами. Сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.