ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дело "Карфаген": НАБУ назвало причастными чиновников СБУ, полиции и ОГП

10:07 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Дело "Карфаген": НАБУ назвало причастными чиновников СБУ, полиции и ОГП Фото: В деле "Карфаген" причастными назвали действующих чиновников СБУ, полиции и ОГП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

НАБУ и САП разоблачили организацию, систематически дававшую неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. Это делали ради беспрепятственной работы мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, к преступной деятельности привлекли действующих чиновников Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора. Также в ней участвовали представители криминальной среды.

Остальные подробности дела обещали обнародовать позже.

Что известно о деле

По данным НАБУ, "Карфаген" - это спецоперация против организации, которая "крышевала" сеть нелегальных колл-центров по всей Украине.

Ее лидером оказался один из руководителей подразделений Офиса генерального прокурора.

Организатором группы следствие считает Сергея Кропиву - бывшего чиновника Офиса генерального прокурора.

За ежемесячную плату участники группировки гарантировали владельцам колл-центров защиту от уголовного преследования и блокировки расследований.

Напомним, что из-за "Карфагена" генпрокурор Руслан Кравченко заявил об отставке.

Впоследствии он подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, а парламент поддержал его увольнение.

Как сообщало РБК-Украина, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский возложил на исполнение обязанностей генпрокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.

В первом заявлении он пообещал завершить служебные и кадровые процедуры по работникам прокуратуры, начатые в связи с операцией "Карфаген".

Также мы писали, что фигурант дела Сергей Куцый вышел из под стражи под залог в 3 млн грн.

Он водитель Крапивы, а по данным НАБУ и САП, с октября 2025 по сентябрь 2026 принимал участие в деятельности группировки.

Впоследствии, 22 октября, НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе департамента Офиса генпрокурору Ивану Тимошенко.

По данным следствия, он отвечал за связь с нелегальными колл-центрами. Сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 8 млн грн.

САП просила залог в 100 млн грн, а сторона защиты - 2 млн грн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Павел Кравченко НАБУ САП
Новости
Демократы забирают Сенат США. Республиканцы потеряли Техас, Канзас и еще четыре штата
Демократы забирают Сенат США. Республиканцы потеряли Техас, Канзас и еще четыре штата
Аналитика
План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом