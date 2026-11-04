Дело "Карфаген": НАБУ назвало причастными чиновников СБУ, полиции и ОГП
НАБУ и САП разоблачили организацию, систематически дававшую неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. Это делали ради беспрепятственной работы мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
По данным следствия, к преступной деятельности привлекли действующих чиновников Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора. Также в ней участвовали представители криминальной среды.
Остальные подробности дела обещали обнародовать позже.
Что известно о деле
По данным НАБУ, "Карфаген" - это спецоперация против организации, которая "крышевала" сеть нелегальных колл-центров по всей Украине.
Ее лидером оказался один из руководителей подразделений Офиса генерального прокурора.
Организатором группы следствие считает Сергея Кропиву - бывшего чиновника Офиса генерального прокурора.
За ежемесячную плату участники группировки гарантировали владельцам колл-центров защиту от уголовного преследования и блокировки расследований.
Напомним, что из-за "Карфагена" генпрокурор Руслан Кравченко заявил об отставке.
Впоследствии он подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, а парламент поддержал его увольнение.
Как сообщало РБК-Украина, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский возложил на исполнение обязанностей генпрокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.
В первом заявлении он пообещал завершить служебные и кадровые процедуры по работникам прокуратуры, начатые в связи с операцией "Карфаген".
Также мы писали, что фигурант дела Сергей Куцый вышел из под стражи под залог в 3 млн грн.
Он водитель Крапивы, а по данным НАБУ и САП, с октября 2025 по сентябрь 2026 принимал участие в деятельности группировки.
Впоследствии, 22 октября, НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе департамента Офиса генпрокурору Ивану Тимошенко.
По данным следствия, он отвечал за связь с нелегальными колл-центрами. Сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.
В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 8 млн грн.
САП просила залог в 100 млн грн, а сторона защиты - 2 млн грн.