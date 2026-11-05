Дело "Карфаген": заместителю начальника ДСР Нацполиции избрали меру пресечения

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Заседание по ходатайству о мере пресечения было назначено на 5 ноября на 14:00. Оно прошло в помещении ВАКС в Киеве, по улице Крещатик, 42-А.

Согласно решению суда, Ценова поместят под стражу с возможностью внести залог в размере 15 млн гривен.

Что известно о задержании Ценова

О задержании Ценова 4 ноября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, "Прайс" на пленках по делу - это Владимир Ценов.

Он был задержан антикоррупционными органами на фоне публикации новых материалов по делу "Карфаген".

Ранее НАБУ сообщало, что среди фигурантов один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции с псевдонимом "Прайс". По данным следствия, он отвечал за прикрытие колцентров со стороны полиции.

Как развивалось дело "Карфаген"

О первых фигурантах стало известно 5 сентября 2026 года. НАБУ и САП подозревают руководителя одного из подразделений Офиса генпрокурора Сергея Крапиву и его подельников в создании преступной организации.

По данным следствия, она получала деньги за то, что не мешала работе мошеннических колцентров, и легализовала более 89,9 млн. грн. В тот же день пять человек сообщили о подозрении.

Тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко 6 сентября отрицал свою причастность к "крышевании" колцентров.

После заявления об отставке президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября утвердил его увольнение. Обязанности генпрокурора поручили выполнять руководителю Хмельницкой областной прокуратуры Антону Ковальскому.

22 октября НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе департамента Офиса генпрокурору Ивану Тимошенко. В тот же день ВАКС избрал ему содержание под стражей с залогом 8 млн грн.

Напомним, утром 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении организации, которая давала взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов.

Это делали для беспрепятственной работы мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Как сообщало РБК-Украина, позже НАБУ обнародовало видео пленок по этому делу.

В состав организации, по данным следствия, входили по меньшей мере 12 человек, в том числе действующие должностные лица СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.

Также мы писали, что НАБУ и САП обнародовали новые 54-минутные аудиозаписи.

По данным следствия, схема охватывала 52 мошеннических колцентра, торговлю наркотиками, изготовление фальшивой валюты, похищение и пытки людей.

Вечером в тот же день НАБУ задержало первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Он был задержан на фоне обнародования информации о разоблаченной преступной организации.