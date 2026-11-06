В Камышевахе уже более 50 погибших в результате авиаудара РФ
11:30 06.11.2026 Пт
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Фото: в Камышевахе уже более 50 погибших в результате авиаудара РФ (ГСЧС)
В Камышевахе Запорожской области количество погибших в результате российского авиаудара 2 ноября возросло до 53 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.
"Уже 53 погибших в результате российского удара по Камышувахе 2 ноября", - сообщил Семикин.
По его словам, уже пятые сутки на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.
Авиаудар по Камышевахе
Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышувахе. Под атаку попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.
Ранее сообщалось о 42 погибших в результате вражеского авиаудара, а еще более 30 искали под завалами.