НАБУ опубликовало новые "пленки" по делу "Карфаген" (видео)

НАБУ обнародовало видео пленок о новой преступной организации, которая давала неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. В схему привлекли действующих должностных лиц СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАБУ .

Подробности дела НАБУ выложило в видео. Организовал группу мужчина, которого ранее уже не раз осуждали. Он привлек к делу не только силовиков, но и представителей криминальной среды.

Под прикрытием правоохранителей работали мошеннические колл-центры. Они обманывали граждан Украины и иностранцев.

Под их защитой также продавали наркотики, незаконно производили контрафактные сигареты и поддельную иностранную валюту.

Кроме того, участники организовывали спланированные нападения, похищения и нанесения телесных повреждений в интересах группы.

В состав организации привлекли не менее 12 человек.

Что известно о деле "Карфаген" и освобождении Кравченко

Как сообщало РБК-Украина, генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил об отставке после операции "Карфаген".

По словам собеседников, сначала он несколько дней защищался, а после встречи на Банковой объявил об уходе.

Напомним, что 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение Кравченко.

Через два дня он поручил исполнять обязанности генпрокурора руководителю Хмельницкой областной прокуратуры Антону Ковальскому, который в первом заявлении пообещал завершить кадровые процедуры по работникам прокуратуры через "Карфаген".