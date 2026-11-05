Операция "Карфаген": подозрение получили 5 человек, среди них - чиновники СБУ и Нацполиции

Фото: НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам в рамках операции "Карфаген" (facebook.com/nabu.gov.ua)

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НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Речь идет о: организатора 30 (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

первого заместителя начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 255 УК Украины);

руководителя одного из департаментов Нацполиции Украины (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 4 ст. 368 УК Украины);

заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 УК Украины);

подчиненного организатора 30 (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 УК Украины). Создал преступную организацию ранее неоднократно осужденный гражданин, привлекший к ее деятельности действующих чиновников СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды. Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колцентров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажи наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.