Заместитель Умерова отверг обвинения в "сливах" о закупках из Минобороны

Кадровый скандал в АОЗ

Напомним, 22 января Наблюдательный совет АОЗ согласовал продление контракта с уже тогдашней главой АТЗ Мариной Безруковой, но Министерство обороны не дало "добро" на новый контракт.

Через два дня, 24 января, министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об отставке своего заместителя Дмитрия Клименкова. В то же время он анонсировал изменения в системе закупок вооружения.

Сегодня стало известно, что Минобороны уволило Безрукову с должности директора АОЗ. Временно исполняющим обязанности главы предприятия назначен Арсен Жумадилов.

Среди ключевых причин смены руководителя АОЗ, как отмечают в Минобороны, стало невыполнение запланированных поставок для фронта, многочисленные замечания Генштаба относительно некачественного планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны Агентства, необоснованный перенос графиков поставок.

Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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