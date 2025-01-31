Заступник Умєрова відкинув звинувачення у "зливах" про закупівлі із Міноборони

Зазначимо, колишній директор АОЗ Марина Безрукова стверджувала, що зливи закритої інформації про оборонні закупівлі були з Міноборони.

За словами Гаврилюка, те, що витоки були з АОЗ, це підтверджено відповідними листами та доповідями від органів, які контролюють цю діяльність.

"Якщо у пані Безрукової є якась інформація про те, що витоки закритої інформації були від Міністерства оборони, хай надасть інформацію. Від кого ці витоки були, прізвища, який структурний підрозділ. Любий може заявити будь-що, хай кожен громадянин відповідає за свої слова", - наголосив заступник міністра.