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Кабмин уволил заместителя министра обороны Клименкова

Вторник 28 января 2025 12:56
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Кабмин уволил заместителя министра обороны Клименкова Фото: Дмитрий Клименков (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя главы Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Дмитрий Клименков

Родился 3 апреля 1981-го в Киеве.

Учился в:

  • Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" по специальности "Электротехника";
  • Киевском политехническом институте, где получил специальность инженера-энергоменеджера;

В течение 2004 по 2005-й занимал должность инженера-инспектора отделения электроаудита центра технического аудита и контроля договорной работы "Киевэнерго". После этого был инженером-энергетиком в "Эрикссон".

С 2008 по 2011-й возглавлял отдел отдела проектно-строительных работ Департамента развертывания и интеграции, а с 2011 по 2012-й - был руководителем проекта по строительству GSM-сети мобильной связи в том же предприятии.

В течение 2013-2020 годов Дмитрий Клименков возглавлял отдел материально-технического обеспечения воздушного флота в "Международных Авиалиниях Украины". В период с 2020 по 2022 год был директором по инфраструктуре и логистике в этой же авиакомпании.

С 2022 по 2023 год Клименков занимал должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

В июле 2023 года стал коммерческим директором "Укртрансгаз", где работал до октября 2023 года.

5 октября 2023 года Кабинет министров принял решение о назначении Клименкова на должность заместителя министра обороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно глава Минобороны Рустем Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Клименкова. В том же числе заявил о предстоящих изменениях в системе закупок вооружения. По его словам, решение было принято из-за того, что закупки оружия во время войны якобы были осложнены политическими играми, «сливами» контрактов и пиаром бездействия.

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Министерство обороны Украины
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