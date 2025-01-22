Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с Безруковой на год

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) принял единогласное решение о продлении контракта с действующим директором Мариной Безруковой сроком на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы АОЗ.

Отмечается, что члены Наблюдательного совета также единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства, с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

По данным АОЗ, этот аудит должен охватывать:

оценку финансовой отчетности;

анализ управленческих и операционных процессов;

проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;

проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

Там также пообещали предоставить всю необходимую документацию и содействовать в проведении комплексного аудита.

"Благодарны Наблюдательному совету за субъектность, единодушие, доверие и поддержку в реформировании оборонных закупок", - говорится в заметке.

1 января 2024 года АОЗ стала единственной организацией в структуре Министерства обороны, закупающей вооружение и военную технику для ВСУ.

8 января 2025-го отчиталась, что в 2024 году Агентство снизило или по крайней мере удержало средние цены на боеприпасы критической номенклатуры, в частности:

на снаряды калибра 155 мм - на 15%;

152 мм - на 23%;

125 мм - на 16%.

Это позволило сэкономить миллиарды гривен, которые были направлены на закупку дополнительного вооружения для ВСУ.

Безрукова была назначена директором АОЗ в конце января прошлого года. До этого - с января 2017 года она работала в НЭК Укрэнерго на должностях члена правления и директора по управлению цепочками поставок.

Она также имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями, в частности в США, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.