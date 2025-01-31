Заместитель Умерова отверг обвинения в "сливах" о закупках из Минобороны
Утечки закрытой информации о закупках для фронта были из Агентства оборонных закупок (АОЗ), а не Министерства обороны. Это подтверждено соответствующими письмами и докладами от органов, контролирующих эту деятельность.
Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.
Отметим, бывший директор АОЗ Марина Безрукова утверждала, что сливы закрытой информации об оборонных закупках были из Минобороны.
По словам Гаврилюка, то, что утечки были из АОЗ, это подтверждено соответствующими письмами и докладами от органов, которые контролируют эту деятельность.
"Если у госпожи Безруковой есть какая-то информация о том, что утечки закрытой информации были от Министерства обороны, пусть предоставит информацию. От кого эти утечки были, фамилии, какое структурное подразделение. Любой может заявить что угодно, пусть каждый гражданин отвечает за свои слова", - подчеркнул заместитель министра.
Кадровый скандал в АОЗ
Напомним, 22 января Наблюдательный совет АОЗ согласовал продление контракта с уже тогдашней главой АТЗ Мариной Безруковой, но Министерство обороны не дало "добро" на новый контракт.
Через два дня, 24 января, министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об отставке своего заместителя Дмитрия Клименкова. В то же время он анонсировал изменения в системе закупок вооружения.
Сегодня стало известно, что Минобороны уволило Безрукову с должности директора АОЗ. Временно исполняющим обязанности главы предприятия назначен Арсен Жумадилов.
Среди ключевых причин смены руководителя АОЗ, как отмечают в Минобороны, стало невыполнение запланированных поставок для фронта, многочисленные замечания Генштаба относительно некачественного планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны Агентства, необоснованный перенос графиков поставок.
Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.