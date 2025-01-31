Заместитель Умерова отверг обвинения в "сливах" о закупках из Минобороны

Утечки закрытой информации о закупках для фронта были из Агентства оборонных закупок (АОЗ), а не Министерства обороны. Это подтверждено соответствующими письмами и докладами от органов, контролирующих эту деятельность.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.