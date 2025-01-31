Заступник Умєрова відкинув звинувачення у "зливах" про закупівлі із Міноборони
Витоки закритої інформації про закупівлі для фронту були з Агенції оборонних закупівель (АОЗ), а не Міністерства оборони. Це підтверджено відповідними листами та доповідями від органів, які контролюють цю діяльність.
Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.
Зазначимо, колишній директор АОЗ Марина Безрукова стверджувала, що зливи закритої інформації про оборонні закупівлі були з Міноборони.
За словами Гаврилюка, те, що витоки були з АОЗ, це підтверджено відповідними листами та доповідями від органів, які контролюють цю діяльність.
"Якщо у пані Безрукової є якась інформація про те, що витоки закритої інформації були від Міністерства оборони, хай надасть інформацію. Від кого ці витоки були, прізвища, який структурний підрозділ. Любий може заявити будь-що, хай кожен громадянин відповідає за свої слова", - наголосив заступник міністра.
Кадровий скандал в АОЗ
Нагадаємо, 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження контракту з уже тодішньою головою АТЗ Мариною Безруковою, але Міністерство оборони не дало "добро" на новий контракт.
Через два дні, 24 січня, міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про відставку свого заступника Дмитра Кліменкова. Водночас він анонсував зміни в системі закупівель озброєння.
Сьогодні стало відомо, що Міноборони звільнило Безрукову з посади директора АОЗ. Тимчасово виконуючим обов’язки глави підприємства призначено Арсена Жумаділова.
Серед ключових причин зміни керівника АОЗ, як наголошують в Міноборони, стало невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання.
Детальніше про скандал - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.