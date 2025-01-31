Заступник Умєрова відкинув звинувачення у "зливах" про закупівлі із Міноборони

Витоки закритої інформації про закупівлі для фронту були з Агенції оборонних закупівель (АОЗ), а не Міністерства оборони. Це підтверджено відповідними листами та доповідями від органів, які контролюють цю діяльність.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.