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Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова

09:28 16.07.2026 Чт
2 мин
Елизаров не хочет продолжать службу в ВСУ из-за новых кадровых изменений в Кабмине
aimg Татьяна Степанова
Фото: заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров (Getty Images)

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал в отставку. Причиной стало увольнение министра обороны Михаила Федорова.

Как передает РБК-Украина, об этом Елизаров сообщил в Facebook.

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что устранение М. Федорова это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!", - подчеркнул Елизаров.

В своем заявлении он также отметил, что желания продолжать службу в ВСУ не выражает.

Фото: заявление об уходе Елизарова (facebook.com/elizarov.pa)

Увольнение Федорова

Напомним, 15 июля состоялись два заседания фракции "Слуга народа", в ходе которых был обсужден новый состав Кабинета министров. Ожидается, что премьер-министром станет глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Одним из главных нерешенных вопросов оставалось Министерство обороны. Ранее появлялась информация как о возможном назначении министром обороны главы МВД Игоря Клименко, так и о сохранении этой должности при Михаиле Федорове.

После второго заседания фракции "Слуга народа" народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что президент Владимир Зеленский все же предложит Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром обороны.

Зеленский озвучил несколько причин, по которым он решил лишить Михаила Федорова должности министра обороны.

В частности, по его словам, у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.

Президент также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.

Также нардепы назвали полный список тех, кто вошел в новое правительство.

Голосование за новый состав Кабмина состоится 16 июля.

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