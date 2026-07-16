Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку через звільнення Федорова

Нагадаємо, 15 липня відбулися два засідання фракції "Слуга народу", під час яких було обговорено новий склад Кабінету міністрів. Очікується, що прем'єр-міністром стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Одним із головних невирішених питань залишалося Міністерство оборони. Раніше з'являлася інформація як про можливе призначення міністром оборони глави МВС Ігоря Клименка, так і про збереження цієї посади за Михайлом Федоровим.

Після другого засідання фракції "Слуга народу" народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що президент Володимир Зеленський все ж таки запропонує Верховній Раді призначити Ігоря Клименка міністром оборони.

Зеленський озвучив кілька причин, чому він вирішив позбавити Михайла Федорова посади міністра оборони.

Зокрема, за його словами, у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.

Президент також зазначив, що Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що новий міністр оборони Клименко зможе врегулювати поточні проблеми з ТЦК і мобілізацією.