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Главная » Жизнь » Общество

Заместитель командира РДК Каплунов сделал заявление после задержания СБУ

12:29 03.09.2026 Чт
3 мин
Каплунов рассказал, что согласился на вымышленную версию с ФСБ из-за психологического состояния
aimg Валерий Ульяненко
Заместитель командира РДК Каплунов сделал заявление после задержания СБУ Фото: Степан Каплунов (скриншот видео)
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Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней удерживали на тайном объекте и допрашивали по подозрению в связях с ФСБ. По его словам, к этому причастны сотрудники СБУ.

Как сообщает РБК-Украина, Каплунов заявил об этом в интервью Radio NV.

По его словам, 23 августа возле собственного дома на него напали неизвестные, назвавшиеся сотрудниками полиции. Они повалили Каплунова на землю и надели наручники, не предъявив никаких официальных обвинений.

После этого мужчину вывезли в неизвестном направлении - на вероятный режимный объект или "тайную тюрьму". Там его закрыли в камере и приковали цепями.

Обвинения в связях с ФСБ

В течение первых двух суток, по словам Каплунова, его допрашивали - ему вменяли контакты с российской ФСБ и утверждали, что он якобы организовал связь российских спецслужб со своим командиром.

По мнению заместителя командира РДК, главной целью этого задержания была дискредитация "Спецподразделения Тимура" и непосредственного его командира". Мужчина считает, что причиной стала "историческая конкуренция" между ГУР и СБУ.

Психологическое давление и увольнение

Военный рассказал, что физическое насилие к нему не применяли, однако постоянно давили психологически и угрожали.

"Физического влияния на меня не оказывали, за исключением похищения в самом начале, однако говорились такие слова о том, что можно исчезнуть совсем, какие-то слова о "рыть яму". Мы все понимаем, о чем идет речь", - отметил Каплунов.

Он сообщил, что из-за тяжелого психологического состояния и безвыходного положения был вынужден временно согласиться с вымышленной версией о коммуникации с ФСБ, однако утверждает, что ничего подобного не было.

После 9 дней удержания Каплунова привезли обратно в его дом для проведения следственных действий. Находясь в квартире, он слышал через окно стрельбу. Впоследствии заместителя командира РДК забрали бойцы "Спецподразделения Тимура" и сейчас находится под их охраной в безопасном месте.

Стрельба между СБУ и ГУР

Напомним, 1 сентября в РДК заявили, что Степан Каплунов исчез у собственного дома за несколько дней до этого. Штаб подразделения обратился за помощью в ГУР, СБУ и ДБР, однако четкой информации не получил.

Утром 2 сентября СБУ совместно с ГУР официально сообщили, что предотвратили теракт, который ФСБ РФ якобы готовила против лидера российской оппозиции, приехавшего в Украину по случаю Дня Независимости. По информации источников РБК-Украина, речь шла именно о Каплунове.

В то же утро в соцсетях появилось видео с последствиями стрельбы на Березняках у дома на улице Юрия Шумского. Полиция перекрыла движение транспорта в районе, а на месте работали силовики.

РБК-Украина писало, что впоследствии адвокат Каплунова Тарас Боровский заявил, что его подзащитного якобы похитили еще 23 августа. По его словам, произошедшая 1-2 сентября стрельба произошла во время обыска в квартире Каплунова.

Отметим, в СБУ заявили, что заместитель командира РДК Степан Каплунов якобы контактировал с ФСБ и должен был подготовить покушение.

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