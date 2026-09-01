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Заместителя командира РДК похитили у собственного дома: в штабе бьют тревогу

15:50 01.09.2026 Вт
2 мин
Еще месяц назад он получил награду за службу, а теперь его местонахождение неизвестно
aimg Мария Науменко
Заместителя командира РДК похитили у собственного дома: в штабе бьют тревогу Фото: командир РДК Денис Капустин (кадр из видео)
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Заместитель командира РДК Степан Каплунов несколько дней назад пропал у собственного дома. В штабе заявляют, что до сих пор не знают, где он находится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Российский добровольческий корпус.

По словам начальника штаба РДК Александра Фортуны, после исчезновения Каплунова, представители РДК обратились в Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

"До сих пор мы не получили ни одной четкой информации ни о местонахождении Степана, ни о предъявленных ему обвинениях", - заявил Фортуна.

Он добавил, что командование РДК продолжает следить за ситуацией. Об обстоятельствах дела также сообщили омбудсменам, а адвокаты направили соответствующие запросы.

Отдельно Фортуна обратил внимание на то, что Каплунов был награжден примерно месяц назад, а теперь, по его словам, он оказался под стражей.

"Если Украина - правовое государство, а не территория, которая скатывается в беспредел и тотальный беспредел силовиков, как, например, Российская Федерация, такое просто недопустимо", - подчеркнул начальник штаба РДК.

Напомним, 27 декабря появилась информация о якобы гибели командира РДК Дениса Капустина на Запорожском направлении. Сообщалось, что он мог погибнуть в результате удара FPV-дрона.

Впоследствии ГУР опровергло эту информацию и сообщило, что Капустин жив. В разведке заявили, что российские спецслужбы заказали его убийство, выделив на это 500 тысяч долларов. После спецоперации, продолжавшейся более месяца, Капустин остался жив.

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