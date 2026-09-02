СБУ и ГУР предотвратили теракт ФСБ против лидера российской оппозиции

Украинские спецслужбы предотвратили теракт против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину по случаю Дня Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

СБУ совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины предотвратили теракт. Его готовила ФСБ РФ против одного из лидеров российского политического оппозиционного национального движения.

Недавно стало известно, что заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова несколько дней назад угнали у собственного дома. В штабе РДК до сих пор нет никакой информации о его местонахождении.

Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что после исчезновения Каплунова представители группировки обратились в Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.