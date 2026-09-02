СБУ и ГУР предотвратили теракт ФСБ против лидера российской оппозиции
Украинские спецслужбы предотвратили теракт против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину по случаю Дня Независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Что известно о сорванном покушении
СБУ совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины предотвратили теракт. Его готовила ФСБ РФ против одного из лидеров российского политического оппозиционного национального движения.
Оппозиционер прибыл в Украину по случаю Дня независимости государства.
По факту подготовки теракта уже проводятся оперативно-следственные действия.
Недавно стало известно, что заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова несколько дней назад угнали у собственного дома. В штабе РДК до сих пор нет никакой информации о его местонахождении.
Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что после исчезновения Каплунова представители группировки обратились в Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.