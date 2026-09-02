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СБУ и ГУР предотвратили теракт ФСБ против лидера российской оппозиции

08:18 02.09.2026 Ср
1 мин
Россиянин приехал в Украину по случаю празднования Дня независимости
aimg Елена Чупровская
СБУ и ГУР предотвратили теракт ФСБ против лидера российской оппозиции Фото: СБУ предотвратила теракт (facebook.com SecurSerUkraine)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские спецслужбы предотвратили теракт против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину по случаю Дня Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что известно о сорванном покушении

СБУ совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины предотвратили теракт. Его готовила ФСБ РФ против одного из лидеров российского политического оппозиционного национального движения.

Оппозиционер прибыл в Украину по случаю Дня независимости государства.

По факту подготовки теракта уже проводятся оперативно-следственные действия.

Недавно стало известно, что заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова несколько дней назад угнали у собственного дома. В штабе РДК до сих пор нет никакой информации о его местонахождении.

Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что после исчезновения Каплунова представители группировки обратились в Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

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