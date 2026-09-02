Стрельба на Шумского в Киеве: адвокат Каплунова сделал заявление о действиях силовиков

Адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский заявил, что его подзащитного похитили 23 августа, а во время последующих следственных действий в Киеве 1 сентября произошла стрельба, в результате которой ранены сотрудники ГУР.

Об этом Боровский сообщил с места событий, передает корреспондент РБК-Украина .

Обыски в квартире Каплунова и стрельба

По словам адвоката, заместителя командира Российского добровольческого корпуса (РДК) якобы похитили сотрудники СБУ 23 августа в Киеве. А уже в ночь на 2 сентября произошла стрельба возле дома, где жил Каплунов и куда его привезли для проведения обыска в его квартире.

"Почему я говорю похищен, а не задержан? Потому что задержание предусматривает составление протокола задержания, участие адвоката, переводчика при необходимости, и так далее", - заявил адвокат и подчеркнул, что Каплунова 23 августа затолкали в автомобиль силой и увезли в неизвестном направлении.

Адвокат утверждает, что с 23 августа до поздней ночи 1 сентября он и побратимы Каплунова не знали, где он находится. Боровский также заявил, что они обращались в СБУ, однако ответа не получили. В следственном изоляторе СБУ, по его словам, сообщили, что Каплунова там нет.

Боровский рассказал журналистам, что в ночь с 1 на 2 сентября работники СБУ привезли Каплунова в квартиру, где он жил, для проведения безотлагательного обыска.

По словам адвоката, на месте находились работники ГУР, поднявшие тревогу, после чего в дом начали прибывать побратимы Каплунова. Боровский заявил, что первые приехавшие на место группы были задержаны, а у подъезда прозвучали выстрелы.

Он утверждает, что первые выстрелы прогремели около 23:00 1 сентября.

По словам Боровского, впоследствии на место прибыли представители ГУР, после чего возник словесный конфликт. Он заявил, что его удалось урегулировать после договоренностей между представителями ГУР и СБУ: последние должны были освободить Каплунова и задержанных побратимов, а военнослужащие ГУР - освободить проезд для автомобиля СБУ.

"Пожимая руки, достигнув мирных определенных договоренностей, военнослужащие ГУР в основной своей массе начали разъезжаться домой", - рассказал адвокат.

Он также отметил, что остался на месте и сопровождал следственные действия, которые длились всю ночь. При этом Боровский заявил, что к работе следователей СБУ претензий нет.

Новые выстрелы под утро

По словам адвоката, около 8:30, когда должны подписывать последний протокол осмотра места происшествия, представители силового подразделения СБУ начали задерживать побратимов Каплунова.

"Наша группа начала защищать своих побратимов голыми руками, выдергивая их назад, отталкивая и так далее. Сотрудники СБУ отреагировали агрессивно, они сказали отойти всем, открыли огонь", - заявил Боровский.

Он утверждает, что сначала стреляли предупредительно, а затем, по его словам, правоохранители открыли огонь по людям.

Адвокат заявил, что в результате стрельбы двух работников ГУР тяжело ранили, а еще один получил легкое ранение.

По его словам, после стрельбы присутствующим приказали лечь на землю. На место вызвали скорую помощь, а раненым оказали помощь. Впоследствии их госпитализировали.

С кратким комментарием перед журналистами выступил и командир РДК Денис Капустин.

По его словам, он присутствовал на обыске СБУ в квартире его заместителя Степана Каплунова. Капустин утверждает, что протокол обыска есть, впрочем, "никаких компрометирующих предметов в квартире Каплунова найдено не было".

Командир РДК говорит, что не знает, что искала в квартире СБУ. Где сейчас находится Каплунов, он не сообщил.

"Предупреждения покушения на Каплунова не было"

По словам Боровского, после утренней стрельбы на место снова начали прибывать представители ГУР. Затем туда приехали работники ГБР, которые начали следственные действия по факту стрельбы.

Адвокат считает, что официальная версия СБУ о якобы предотвращении покушения на Каплунова могла быть способом прикрыть его внепроцессуальное задержание.

"Это такой пиар-ход. Он выглядел как такая шутка", - заявил Боровский.

Он также отметил, что ему непонятно, что работники СБУ искали в квартире Каплунова. В то же время адвокат допустил, что спецслужба могла пытаться создать доказательства, хотя не привел подтверждений этому утверждению.

Боровский не отрицает, что Каплунов как гражданин России, воюющий в составе украинской армии с 2024 года, может быть объектом повышенного внимания СБУ. В то же время, отмечает адвокат, при наличии обоснованных подозрений все действия должны происходить законным способом.

На вопрос, где находится Каплунов, адвокат ответил: "Мне не известно, но он уже на свободе".

Перестрелка на Шумского

Напомним, в ночь на 2 сентября на столичных Березняках произошла стрельба. Инцидент произошел по адресу ул. Юрия Шумского, 10, где впоследствии правоохранители перекрыли движение.

Утром 2 сентября СБУ и ГУР официально заявили, что проводили операцию по предотвращению теракта, который, по их данным, ФСБ РФ готовила против одного из российских оппозиционеров в Украине. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о заместителе командира РДК Степане Каплунове. Впрочем, ГУР позже удалило пост о предотвращении теракта.

Впоследствии СБУ вышла с официальным релизом, в котором заявила, что во время обыска по одному из адресов на ее сотрудников якобы напали вооруженные люди и заблокировали автомобили правоохранителей. Для остановки сопротивления привлекли спецподразделение "Альфа".

В спецслужбе сообщили, что в результате применения оружия "есть раненые, а нападавших задержали". По данным СБУ, они принадлежат одному из подразделений Сил обороны Украины.

Офис генпрокурора в свою очередь сообщил о начале расследования по факту угрозы и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа.