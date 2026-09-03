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"Стрельбы не должно было случиться": в СБУ рассказали детали конфликта на Шумского в Киеве

11:49 03.09.2026 Чт
3 мин
Версии СБУ и самого Каплунова разнятся
aimg Елена Чупровская
"Стрельбы не должно было случиться": в СБУ рассказали детали конфликта на Шумского в Киеве Фото: СБУ заявила, что предотвратила убийство оппозиционера (facebook.com SecurSerUkraine)
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Служба безопасности заявила, что заместитель командира РДК Степан Каплунов якобы контактировал с ФСБ и должен был подготовить покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, заместитель командира российского добровольческого корпуса Степан Каплунов якобы контактировал с ФСБ. Спецслужба опубликовала якобы его переписку с российскими спецслужбами, которые ставили задачу подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения, которое в это время должно было прибыть в Украину, а также других военных Сил обороны.

По данным СБУ, от представителей ФСБ РФ военнослужащий получил задачу ликвидировать других бойцов Сил обороны Украины за денежное вознаграждение.

В спецслужбе говорят, что Каплунов признал контакты с ФСБ, поэтому к нему не была применена мера пресечения.

Перестрелка в ходе следственных действий

"В то время как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла совершенно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к стрельбе", - говорится в заявлении СБУ.

Что говорит сам фигурант

Заместитель командира РДК Степан Каплунов в интервью Radio NV представил другую версию событий. По его словам, работники СБУ якобы удерживали и допрашивали его по подозрению в контактах с ФСБ.

Каплунов утверждает, что 23 августа возле дома на него напали неизвестные, представившиеся полицией, после чего его вывезли в неизвестное место - как он предполагает, на "режимный объект" или в тайную тюрьму.

По его словам, первые двое суток его допрашивали о связях с ФСБ, и он, по собственной версии, был вынужден согласиться с этой версией, хотя "такого не было". Целью давления, по его мнению, была дискредитация командира и подразделения.

Через девять дней содержание Каплунова, по его словам, отвезли обратно в квартиру, где уже шли следственные действия. Стрельбу мужчина, как он утверждает, слышал только через окно, а впоследствии его забрали под охрану собратья из РДК.

Стрельба между СБУ и ГУР в Киеве: как все происходило

Напомним, 1 сентября в РДК заявили, что Каплунов исчез у собственного дома несколькими днями ранее.

Штаб подразделения обратился в ГУР, СБУ и ДБР, но четкого ответа о его местонахождении или предъявленных обвинениях не получил.

Утром 2 сентября СБУ совместно с ГУР официально заявили, что спецслужбыпредотвратили теракт ФСБ РФ против лидера российской оппозиции, приехавшего в Украину по случаю Дня Независимости.

По данным источников РБК-Украина, речь шла именно о Каплунове.

Между тем в то же утро в соцсетях распространились видео с последствиями стрельбы на Березняках у дома на улице Юрия Шумского.

Полиция перекрыла движение транспорта в районе, на месте работали силовики.

Как сообщало РБК-Украина, впоследствии адвокат Каплунова Тарас Боровский заявил, что его подзащитногоякобы похитили еще 23 августа, а стрельба 1-2 сентября произошла во время обыска в его квартире, в результате которой пострадали три сотрудника ГУР.

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