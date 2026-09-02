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В сети сообщили о стрельбе в Киеве: что известно

10:06 02.09.2026 Ср
2 мин
На месте работают спецслужбы
aimg Мария Кучерявец
В сети сообщили о стрельбе в Киеве: что известно Фото: в Киеве сообщили о стрельбе, на месте спецслужбы (Getty Images)
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Социальными сетями распространилась информация о стрельбе в Киеве. На месте замечены силовики.

Что известно о стрельбе на этот момент - собрало РБК-Украина в материале.

В сети с утра распространяют видео, на которых, как утверждают очевидцы, видны последствия стрельбы на Березняках.

Предварительно речь идет о районе дома на ул. Юрия Шумского, 10. Сообщается, что инцидент произошел ночью, а на месте до сих пор работают правоохранители.

Официальной информации об обстоятельствах происшествия, количестве пострадавших или задержанных нет.

В то же время, некоторые Telegram-каналы связывают инцидент с СБУ и ГУР, однако официального подтверждения этому нет.

Полиция перекрыла движение транспорта рядом

"В связи с перекрытием движения полицией в обоих направлениях по ул. Юрия Шумского общественный транспорт курсирует с изменениями", - предупредили в КГГА.

Движение автобусов организовано:

  • №87 - в направлении ул. Митрополита Андрея Шептицкого: ул. Березняковской - просп. Павла Тычины - дальше по собственной схеме; в направлении ст. м. "Осокорки" - просп. Павла Тычины - Днепровская Набережная;
  • №95 - ул. Березняковская - просп. Павла Тычины - дальше по собственной схеме;
  • № 108 - Днепровской набережной.

Напомним, сегодня СБУ и ГУР сообщили о предотвращении теракта, который ФСБ РФ якобы готовила против одного из находившихся в Украине российских оппозиционеров. Имени в спецслужбе не назвали. В СБУ лишь отметили: "Проводятся оперативно-следственные действия".

Впрочем, по данным источников РБК-Украина, было предотвращено покушение на заместителя командира по боевой работе "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова.

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