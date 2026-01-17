Залог для Шуфрича: в суде объяснили, почему нардепу изменили меру пресечения

Народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, изменили меру пресечения на возможность выйти под залог из-за желания урегулировать его жалобу в ЕСПЧ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение Киевского апелляционного суда от 6 января 2026 года.
Шуфричу назначили возможность выйти под залог в размере 33,28 млн гривен. Таким образом, было отвергнуто решение суда первой инстанции, что только безальтернативное содержание Шуфрича за решеткой может обеспечить судебный процесс.
Также суд хочет изменением меры пресечения урегулировать в "дружественном режиме" жалобу, которую Шуфрич подал в Европейский суд с прав человека. Там он заявил о якобы "чрезмерном содержании под стражей" - в изоляторе Службы безопасности Украины Шуфрич находится более двух лет.
ЕСПЧ 4 декабря 2025 года принял жалобу к рассмотрению и сообщил украинскому правительству, что ее возможно решить в режиме "дружественного урегулирования". Со своей стороны Киевский апелляционный суд считает, что изменение меры пресечения может поспособствовать такому решению вопроса.
Напомним, что 13 января 2026 года суд по представлению прокуроров Офиса генпрокурора продлил содержание под стражей с возможностью выхода под залог нардепу Шуфричу, которого подозревают в госизмене. С момента задержания суд неоднократно продлевал Шуфричу содержание под стражей.
Шуфрича (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир") взяли под стражу в сентябре 2023 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по делу о государственной измене - доказательства были, в частности по информации источников РБК-Украина, во время обысков у Шуфрича обнаружили материалы со схемами так называемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.
Нестор Шуфрич является пророссийским политиком, представителем запрещенной ОПЗЖ и к тому же был председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Он является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука. Также Шуфрича считают связанным с российским приспешником, агентом Кремля Владимиром Сивковичем.