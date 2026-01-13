ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Нардепу Шуфричу продлили содержание под стражей с возможностью выхода под залог

Украина, Вторник 13 января 2026 15:32
UA EN RU
Нардепу Шуфричу продлили содержание под стражей с возможностью выхода под залог Фото: Нестор Шуфрич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 13 января, суд по представлению прокуроров Офиса генпрокурора продлил содержание под стражей с возможностью выхода под залог нардепу Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора в Telegram.

Суд продлил нардепу содержание под стражей до 13 марта 2026 года с возможностью внесения залога в размере более 33 млн гривен.

Кроме того, мера пресечения была продлена и его бывшему помощнику. Речь идет о домашнем аресте до 13 марта 2026 года.

Дело Шуфрича

Народного депутата Нестора Шуфрича (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир") взяли под стражу в сентябре 2023 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по делу о государственной измене.

Согласно данным следствия, нардеп был связан с Владимиром Сивковичем - бывшим секретарем СНБО, которого правоохранители считают агентом ФСБ РФ и координатором российской агентурной сети в Украине.

По информации источников РБК-Украина, во время обысков у Шуфрича обнаружили материалы со схемами так называемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

С момента задержания суд неоднократно продлевал Шуфричу содержание под стражей.

Источники РБК-Украина также сообщили, что Киевский апелляционный суд разрешил альтернативу в мере пресечения Нестору Шуфричу.

Речь идет о постановлении суда от 6 января, которое предусматривает возможность внесения альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Отметим, Нестор Шуфрич - пророссийский политик, представитель запрещенной партии ОПЗЖ и экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова. Нардеп является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нестор Шуфрич Суд Мера пресечения
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году