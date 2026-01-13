Нардепу Шуфричу продлили содержание под стражей с возможностью выхода под залог

Во вторник, 13 января, суд по представлению прокуроров Офиса генпрокурора продлил содержание под стражей с возможностью выхода под залог нардепу Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора в Telegram .

Кроме того, мера пресечения была продлена и его бывшему помощнику. Речь идет о домашнем аресте до 13 марта 2026 года.

Суд продлил нардепу содержание под стражей до 13 марта 2026 года с возможностью внесения залога в размере более 33 млн гривен.

Дело Шуфрича

Народного депутата Нестора Шуфрича (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир") взяли под стражу в сентябре 2023 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по делу о государственной измене.

Согласно данным следствия, нардеп был связан с Владимиром Сивковичем - бывшим секретарем СНБО, которого правоохранители считают агентом ФСБ РФ и координатором российской агентурной сети в Украине.

По информации источников РБК-Украина, во время обысков у Шуфрича обнаружили материалы со схемами так называемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

С момента задержания суд неоднократно продлевал Шуфричу содержание под стражей.

Источники РБК-Украина также сообщили, что Киевский апелляционный суд разрешил альтернативу в мере пресечения Нестору Шуфричу.

Речь идет о постановлении суда от 6 января, которое предусматривает возможность внесения альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Отметим, Нестор Шуфрич - пророссийский политик, представитель запрещенной партии ОПЗЖ и экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова. Нардеп является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука.